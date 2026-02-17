▲ 過年插花老像大蔥？冠軍花藝師教你居家佈置「瓶花不翻車」3 招。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

農曆過年，不少人會替居家空間換上年節佈置，從家具擺設、軟裝細節到花藝配置，都是營造氛圍的重要元素。不過，許多人在家嘗試瓶插時，常遇到花材一插進瓶中就直挺挺站著，比例失衡，反而影響整體空間質感。

《春光有聲》 —— 以家器為舞台，讓紅與粉在空間裡流動，像新年的第一道曙光，被看見也被聽見。

▲▼過年居家佈置少不了花藝，花藝大賽冠軍設計師羅凱芸指出，瓶花關鍵在於先建立結構、再堆疊層次，才能自然融入空間。（圖／記者姜國輝攝）



其實，瓶花佈置並非花材越多越好，而是講究結構與線條。花藝大賽冠軍、蔓綠絨花卉首席設計師羅凱芸指出，過年居家瓶花的關鍵，在於先建立視覺結構，再逐步堆疊層次，才能讓花藝自然融入空間，而非成為突兀的裝飾。

羅凱芸分享，年節常見的李花、櫻花或松枝，本身就具有良好的線條感，非常適合作為瓶花的結構基礎。先將枝條插入花瓶中，讓彼此互相支撐，不僅能穩定花型，也能自然拉出高度，使瓶花與空間比例更加協調。

▲▼年節常見的李花、櫻花與松枝線條自然，可作為瓶花結構基礎，透過枝條互相支撐拉出高度，再搭配柔軟葉材、花材延伸線條，讓花型更穩定也更有空間感。（圖／記者姜國輝攝）

在花材搭配上，她建議呼應年節意象之餘，也需顧及整體色彩配置。像松枝象徵長壽，冬青紅果帶有豐收與喜氣的意象，若花器本身為深色或質感陶器，可透過紅色果實作為視覺焦點，再加入粉色或淺色花材平衡色調，避免整體過於厚重。

插花時最容易影響質感的關鍵，在於線條方向。羅凱芸提醒，若所有花材都垂直插入，會讓作品顯得僵硬。可搭配線條較柔軟的葉材，讓花材自然向外延伸，打破花瓶的直線輪廓；大片葉材也能作為背景層，透過花與花之間的留白，營造出更有空氣感的空間層次。

▲▼牡丹菊作為視覺重心，搭配高低層次與冬青紅果點綴，讓瓶花穩定大方又充滿年節喜氣。（圖／記者姜國輝攝）

最後可加入像牡丹菊這類花型圓潤、體積感較大的花材，作為視覺重心，並刻意安排高低錯落，整體瓶花就會顯得穩定而大方。年節期間常見的染色菊花，只要選擇與空間色系相符的顏色，也能為居家佈置增添低調且不失喜氣的氛圍。

羅凱芸也提醒，完成瓶花後仍需留意日常保養。定期換水並避免葉片浸泡在水中，是延長觀賞期的重要細節；選購花材時，先觀察葉片是否泛黃或出現焦邊，也有助於維持整體質感。

▲▼羅凱芸提醒，瓶花完成後要勤換水、避免葉片泡水，並從源頭挑選葉片健康的花材，才能延長觀賞期、維持整體質感。（圖／記者姜國輝攝）

過年居家佈置不必過度堆疊，只要掌握結構、配色與線條比例，一束簡約而具設計感的瓶花，就能讓空間在年節期間展現恰到好處的喜氣與品味。

花藝大賽冠軍、蔓綠絨花卉設計師羅凱芸，為台灣百姓節第一屆花藝大賽冠軍，同時也是台灣花店協會第三屆全國花藝大賽亞軍。出身花藝世家，母親洪淑媛為資深花藝師，從小在花材與花器間耳濡目染，培養出對比例、結構與空間美感的敏銳度。母女兩人多年來同台授課、共同策展，在不同世代的美感交會中，讓花藝不只是技術的傳承，更是一種觀看世界的方式。 一人擅於開展視覺張力，一人專注於細節與底蘊，擅長將花藝融入現代居家與設計空間，使花成為生活風格的一部分。

