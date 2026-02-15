苗栗「1坪衝上57萬」嚇壞他：誰在買？　大票鄉民秒答

▲苗栗竹南房價驚人。（圖／東森房屋提供）

記者周亭瑋／綜合報導

新竹房價外溢效應持續擴大。一名網友近日發現，苗栗竹南的房價竟已站上單坪57萬元的價位，不禁困惑詢問「是誰在買的？」對此，大批鄉民卻不意外，一致回答「竹科人會買！」

竹南房價超速 單坪57萬！

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名網友在PTT發文驚呼，現在苗栗竹南的房市熱度驚人，單價飆到每坪57萬元，讓他百思不得其解，究竟是什麼樣的客群願意掏錢買單。

文章發布後迅速引發熱議。內行指出，竹南緊鄰竹科且擁有台積電先進封裝廠，加上竹北房價早已突破天際；相較之下，竹南的價格在特定族群眼中顯得「相較便宜」，且環境不若新竹市中心擁擠，成為不少購屋族首選。

科技新貴「棄竹北選頭份」 鄉民笑：有TSMC神殿

針對購屋主力，鄉民們紛紛回應，「竹科的呀」、「竹南聯發科員工多的是錢」、「問就是竹科，不是給窮人住的，你不用擔心」、「旁邊就台積電封裝廠，這價格太便宜了吧」、「現在大埔有TSMC神殿，是給工程師買的」、「三義30幾萬那個比較好笑」、「你不買，我不買，明年加三百」。

另外，也有竹科人現身說法，透露自己年資3-5年，「很多竹北、新竹買不起的，都買到頭份了。」

房價外溢效應明顯 專家認竹南具地緣優勢

事實上，竹南與頭份受惠於「竹南科學園區」與「台積電封測廠」進駐，地緣優勢已與新竹生活圈高度重疊。加上聯發科等大廠員工資歷雄厚，具備極強購買力，使得該區房價在短短數年間快速攀升。

儘管對傳統苗栗在地人而言，5字頭房價顯得不可思議，但在高收入科技族群湧入後，竹南的行政區界線已逐漸模糊，轉型為竹科人的高級住宅區延伸。