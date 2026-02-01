2026只能看政策臉色　賴正鎰：土地估下修幅度20%

▲台中在地建商已經「被訓練得很保守」，過去一年幾乎沒看到在地建商進場買地。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

受到央行信用管制與營建成本高漲雙重夾擊，鄉林集團董事長賴正鎰直言，台中在地建商已經「被訓練得很保守」，過去一年幾乎沒看到在地建商進場買地，反而是台北建商覺得台中便宜「大膽買」。他大膽預言，2026年土地價格將會鬆動，預計下修幅度可達20%。

「如果你注意看，台中現在的建商買地幾乎微乎其微！」賴正鎰分析，經歷過921大地震與多次房市起伏，台中建商對於風險極為敏感，加上過去幾年台中土地已經被炒到相當高檔，這半年來，台中土地市場靜悄悄，只有不熟悉在地行情的台北建商，或是為了企業總部自用的買家才敢出手。

賴正鎰指出，2025年台中推案量已年減近28%，預估2026年將持續量縮，總推案量恐從去年的4100多億元，下修至3500億元左右。建商普遍採取「不購地、少推案、建照展期」的3大策略來度過這波寒冬。

▲賴正鎰點出，元月上路的「營建剩餘土石方全流向管理」政策，換算下來每坪房價將被迫調漲3萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

展望2026年下半年，賴正鎰認為關鍵在於「政府的臉色」。他向中央喊話，既然房市已明顯降溫，建議央行在7月1日後能「微幅鬆綁」資金水龍頭。

除了買氣觀望，營造成本更是壓垮駱駝的最後一根稻草。賴正鎰點出，今年元月上路的「營建剩餘土石方全流向管理」政策，換算下來每坪房價將被迫調漲3萬元。「這是必然的成本轉嫁，房價短期內不可能降。」

他具體建議，應將豪宅限貸門檻（雙北以南4000萬元）適度提高，針對建商的土地融資成數以及一般民眾第2戶貸款成數，希望能有機會往上再調高1成。

「房地產有點好又不要太好，對產業最健康。」賴正鎰強調，若資金緊縮政策能微幅調整，搭配台灣AI產業帶來的經濟紅利，下半年房市仍有機會回穩。

▲賴正鎰點出，若資金緊縮政策能微幅調整，搭配台灣AI產業帶來的經濟紅利，下半年房市仍有機會回穩。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，台中市不動產聯盟協會創會長黃昭閔指出：「在外部環境高度動盪之際，不動產市場的穩健發展，早已不僅是單純的居住或資產議題，更是支撐國家經濟韌性的重要防線。」

黃昭閔說：「唯有內需市場維持穩定，國家才能持續累積經濟能量，進而具備從容應對國際競合與對外發展的底氣，反之，若內需動盪，勢將削弱台灣面對國際經貿衝擊時的緩衝能力。」

