ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

2026只能看政策臉色　賴正鎰：土地估下修幅度20%

▲▼ 13期重劃區 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中在地建商已經「被訓練得很保守」，過去一年幾乎沒看到在地建商進場買地。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

受到央行信用管制與營建成本高漲雙重夾擊，鄉林集團董事長賴正鎰直言，台中在地建商已經「被訓練得很保守」，過去一年幾乎沒看到在地建商進場買地，反而是台北建商覺得台中便宜「大膽買」。他大膽預言，2026年土地價格將會鬆動，預計下修幅度可達20%。

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！　一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

[廣告]請繼續往下閱讀...

「如果你注意看，台中現在的建商買地幾乎微乎其微！」賴正鎰分析，經歷過921大地震與多次房市起伏，台中建商對於風險極為敏感，加上過去幾年台中土地已經被炒到相當高檔，這半年來，台中土地市場靜悄悄，只有不熟悉在地行情的台北建商，或是為了企業總部自用的買家才敢出手。

賴正鎰指出，2025年台中推案量已年減近28%，預估2026年將持續量縮，總推案量恐從去年的4100多億元，下修至3500億元左右。建商普遍採取「不購地、少推案、建照展期」的3大策略來度過這波寒冬。

▲▼ 鄉林賴正鎰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲賴正鎰點出，元月上路的「營建剩餘土石方全流向管理」政策，換算下來每坪房價將被迫調漲3萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

展望2026年下半年，賴正鎰認為關鍵在於「政府的臉色」。他向中央喊話，既然房市已明顯降溫，建議央行在7月1日後能「微幅鬆綁」資金水龍頭。

除了買氣觀望，營造成本更是壓垮駱駝的最後一根稻草。賴正鎰點出，今年元月上路的「營建剩餘土石方全流向管理」政策，換算下來每坪房價將被迫調漲3萬元。「這是必然的成本轉嫁，房價短期內不可能降。」

他具體建議，應將豪宅限貸門檻（雙北以南4000萬元）適度提高，針對建商的土地融資成數以及一般民眾第2戶貸款成數，希望能有機會往上再調高1成。

「房地產有點好又不要太好，對產業最健康。」賴正鎰強調，若資金緊縮政策能微幅調整，搭配台灣AI產業帶來的經濟紅利，下半年房市仍有機會回穩。

▲▼ 接待中心一條街,南屯13期 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲賴正鎰點出，若資金緊縮政策能微幅調整，搭配台灣AI產業帶來的經濟紅利，下半年房市仍有機會回穩。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，台中市不動產聯盟協會創會長黃昭閔指出：「在外部環境高度動盪之際，不動產市場的穩健發展，早已不僅是單純的居住或資產議題，更是支撐國家經濟韌性的重要防線。」

黃昭閔說：「唯有內需市場維持穩定，國家才能持續累積經濟能量，進而具備從容應對國際競合與對外發展的底氣，反之，若內需動盪，勢將削弱台灣面對國際經貿衝擊時的緩衝能力。」

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！　一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

關鍵字：台中房市土地價格建商策略營建成本房市預測賴正鎰鄉林

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

2026只能看政策臉色　賴正鎰：土地估下修幅度20%

受到央行信用管制與營建成本高漲雙重夾擊，鄉林集團董事長賴正鎰直言，台中在地建商已經「被訓練得很保守」，過去一年幾乎沒看到在地建商進場買地，反而是台北建商覺得台中便宜「大膽買」。他大膽預言，2026年土地價格將會鬆動，預計下修幅度可達20%。

1小時前

翻修50年老透天「加價300萬轉賣」賺一筆！內行搖頭：少碰為妙

常見屋主將屋齡四、五十年以上的老透天翻修後再出售，就有網友指出，這類地坪大多都是不到20坪、兩層樓的老屋，翻修內容多為電線重拉、重新粉刷，在人工成本高漲的情況下，這樣的操作划算嗎？對此，信義房屋專家表示，如果是台北市的房子還不錯，但如果是買家要買，還是得確認屋主整理了哪些。

1小時前

「隱形冠軍」火力全開　豪砸12億一口氣標下嘉義廠房

新德科技位於嘉義大林鎮的廠辦因「拍賣抵押物」強制執行，去年進入法拍市場，日前在四拍拍定，得標人巧新科技有「隱形冠軍」之稱，以12億元一口氣拍下新德科技位於大林的2筆工業地、廠房，為嘉義近5年最貴法拍成交價。專家表示，成交單價符合區域行情。

2小時前

等了16年！南鐵地下化軌道全接合　專家點名2站最有感

台南鐵路地下化自2010年啟動，歷時16年，終於邁入最後收尾階段，30日舉辦「全線軌道接合典禮」，所有軌道正式接合，大幅改善交通瓶頸，預計第一階段年底達成通車目標。信義房屋專家表示，2增設站可補強當地交通機能，周邊房市受惠最多。

2小時前

彰化「衣鳳百貨」700坪開箱！議長謝典林：只是台北一般人的家庭

彰化地方盛傳、被稱為「衣鳯百貨」的溪州豪宅，首度曝光！網紅「億百豪森」在彰化縣議長謝典林（原名謝典霖）帶領下，開箱共有700坪的豪宅。謝典林介紹，自己實際居住空間約140坪，屋內包含挑高室內籃球場、恆溫大型酒櫃、視聽室等設施，透露彰化的土地其實不貴，「這棟在台北，大概就一般人的家庭。」

4小時前

黃舒衛／科技巨頭回防台灣「暴力掃貨」　房市分化賽局浮現

2026 年開局，台灣科技產業迎來史上最強勁的「利多落地」。隨著台美貿易協議正式公布，台灣不僅確立了與日、韓同等的貿易待遇，更成為全球首個取得半導體關稅優惠的國家。這股正向能量直接點燃了工業不動產市場，指標企業從年初起就展開「暴力式掃貨」。

1/31 12:00

買房選文山or北投？　北投苦主曝「爆炸經驗」：硫磺氣比潮溼更慘

有網友好奇「台北市文山區相較於北投區有什麼優勢？」並整理兩地各自的優點。貼文一出，有人力挺北投產業與交通條件，也有人替文山區抱不平，認為生活品質與房價仍具吸引力。對此，信義房屋專家表示，每個人的需求不同，有些人在意上班通勤距離，也有人在意居住地環境，重點還是要自己喜歡。

1/31 10:35

移工愛買「3件套」　撐起中壢車站商圈「180公尺6家銀樓」

每到假日，中壢火車站商圈總吸引大量移工聚集，相當熱鬧，素有「小東南」之稱。而他們消費力不差，大部分人對自己蠻好的，最愛買「3件套」包括黃金、iPhone等3C用品、NIKE等運動品牌，觀察區域店面最精華的180公尺中，就有多達6家銀樓。

1/31 09:10

越南新娘看「中壢400萬公寓」遲疑　嘆疫情慘賠百萬頭期款

越南新娘阿芳25年前來到台灣，在台結婚生子，與丈夫在中壢經營麵館。20出頭歲就曾在越南買房的她，來到台灣後也一直想要買房，但同時也感嘆台灣的高房價，並分享一段「因疫情而痛失買房機會」的回憶。

1/31 09:00

社區裝監視器拍「唯一出入口」！男油漆抹鏡頭　挨告喊：正當防衛

台北市某社區管理委員會控訴，其經過區分所有權人會議同意，並基於住戶安全考量，於樓梯間架設監視器，未料賈姓住戶認為拍攝範圍侵害個人隱私，竟私自以油漆塗抹監視器鏡頭，致其不堪使用，因此提告求償1萬7000元。台北地院法官審酌後，判處賈男應賠償1萬7000元。可上訴。

1/30 20:25

【要出什麼拳】貓一直重複腳腳開花　表情超呆萌XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

開箱700坪「衣鳳百貨」！謝典..

背800萬房貸！他懷疑「買房是..

都更賺4千萬！老闆換店面多年「..

移工愛買「3件套」　撐起中壢車..

同社區神秘富豪加購！　虎尾寮電..

越南新娘看「中壢400萬公寓」..

台南透天打「近七折」還滯銷？一..

公益路店王淪「八掛山」　燒烤店..

龍潭中興路「拔138支電桿」

「隱形冠軍」火力全開　豪砸12..

ETtoday房產雲

最新新聞more

2026只能看政策臉色　賴正鎰..

翻修50年老透天「加價300萬..

「隱形冠軍」火力全開　豪砸12..

等了16年！南鐵地下化軌道全接..

開箱700坪「衣鳳百貨」！謝典..

黃舒衛／科技巨頭回防台灣「暴力..

買房選文山or北投？　北投苦主..

移工愛買「3件套」　撐起中壢車..

越南新娘看「中壢400萬公寓」..

社區裝監視器拍出入口！男油漆抹..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366