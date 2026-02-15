「超級金雞母」年斥千萬進駐三多商圈　大樓高掛歡迎紅布條

▲高雄2025年店面租金王冠軍為一心二路「元大銀行」，以月租金85萬元承租。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

2025南二都店面王出爐！高雄店面租金王冠軍為一心二路「元大銀行」月租金85萬元，台南則是有雙語補習班，以月租金68萬元承租下東區店面，分別寫下各自行政區「有實登以來最貴租金」紀錄，信義房屋專家表示，蛋黃區大型店面稀缺，讓租客願意以高價搶進。

根據租賃實登公布，高雄前鎮區一心二路「名發晶閣」1~3樓店面，位於三多商圈，去年10月元大銀行年捧1020萬元、月租金85萬元承租，坪數達550坪，租期至2035年12月31日，為前鎮有實登以來最貴店面，榮登2025年高雄店面王。

而台南東區東興路店面，則是在空租9年後，去年1月以月租金68萬元租出，創下東區歷史最高總價紀錄，租期一路簽到2037年7月31日，地坪381坪，建坪為779.4坪，換算每坪租金約873元，同樣穩坐台南「店面王」寶座。

新租客是「木森英語X小學塾(東光旗艦校)」，為雙語補習班，主打台南東區第一家全美安親課輔 提供小一到小四每週12小時全外師授課。表示，2店面不只月租金驚人，更同步寫下「該行政區有實登以來最貴租金」紀錄。

信義房屋三多捷運店專員廖肯歐表示，金管會與高市府合作設置「亞洲資產管理中心高雄專區」，為全台第一個示範專區，吸引不少金融業者到該區插旗。

▲南二都2025年店面租金王。資料來源：實價登錄。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

三多商圈位於專區範圍內，又是高雄早期發展區段，周邊以舊透天店面與傳統住家為主，店面面寬普遍偏小；直到近10年推案轉為新大樓後，1樓店面才升級為具備大面寬、高展示性特色。目前商圈已聚集台新銀行、渣打銀行、永豐金證券、群益證券等多家機構。

廖肯歐說：「三多商圈一般透天店面，1樓租金行情落在每坪600~1000元，租金創價店面因地段核心、格局稀有，具溢價空間。」

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，東區一向是台南蛋黃區，有南紡購物中心、東光國小等明星學區，且周邊就是平實重劃區，人口成長與教育資源吸引業者以高租金進駐，高總價主因是坪數大墊高租金門檻。

有在地人透露，該店面之前有官司糾紛，才會空置多年。賴志昶表示，該區土地單坪租金約1000~1500元，創價店面也算符合區域行情。

