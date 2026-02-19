ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

過年送禮別再只送餅乾禮盒　教你在家用多餘花材插出心意花禮

▲ 過年送禮別再只送餅乾盒，教你在家用多餘花材插出心意花禮。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

過年走春送禮，還在煩惱只能拎著餅乾禮盒拜訪親友嗎？其實只要善用居家佈置後剩下的花材，就能親手完成一份兼具美感與心意的新年花禮。花藝冠軍、蔓綠絨花卉花藝師羅凱云分享，過年花禮不必追求大紅大紫，只要掌握配色與層次，在家也能插出不俗氣的質感作品。

▲▼過年送禮別再只送餅乾盒　教你在家用多餘花材插出心意花禮,蔓綠絨花卉,羅凱云。（圖／記者姜國輝攝）

▲花藝冠軍、蔓綠絨花卉花藝師羅凱云。（圖／記者姜國輝攝）

羅凱云指出，過年期間紅色元素早已充斥視覺，因此花禮配色可改以粉嫩、柔和色系為主，例如深粉、淺粉做出自然漸層，再搭配少量深色花材與花器串聯，整體畫面會更耐看，也更有春天氣息。像香豌豆、桔梗這類線條輕盈、顏色清新的當季花材，都很適合走春送禮。

▲▼過年送禮別再只送餅乾盒　教你在家用多餘花材插出心意花禮,蔓綠絨花卉,羅凱云。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼粉嫩柔和為主，深淺花材交錯點綴，花禮以輕盈線條與清新色彩呈現自然層次感。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼過年送禮別再只送餅乾盒　教你在家用多餘花材插出心意花禮,蔓綠絨花卉,羅凱云。（圖／記者姜國輝攝）

插作時可先以主花定位。她以粉色迷你東亞蘭示範，花型小巧、線條優雅，三枝就能撐起結構。插花時不必被花器限制，花材可微微向外傾斜，營造出自然延伸的動感，再搭配巨輪、牡丹菊等花材，利用大小、高低與前後配置，讓作品更有層次與深度。

在技巧上，她也提醒，花材插入海綿時若感覺受阻，代表花腳在海綿內互相干擾，應重新拔起換位置，確保切口能順利吸水，才能延長觀賞期。若整體色系過於一致，可加入介於淺色與深色之間的中間色系，讓畫面像打了高光般，層次立刻浮現。

▲▼過年送禮別再只送餅乾盒　教你在家用多餘花材插出心意花禮,蔓綠絨花卉,羅凱云。（圖／記者姜國輝攝）

▲主花先定位，花材前後高低交錯；粉色迷你東亞蘭搭配牡丹菊，利用傾斜與中間色點綴，營造自然層次與動感。（圖／記者姜國輝攝）

花材選擇上，羅凱云特別推薦國產花卉。她表示，台灣花農技術成熟，無論是蘭花、巨輪或桔梗，品種多、耐度高，不僅好照顧，也能讓花禮維持更久。像牡丹菊象徵富貴、雞冠花寓意紅紅火火，再搭配蘭花的高雅質感，都十分符合過年送禮的氛圍。

她也分享一個實用巧思：居家佈置或插花後剩下的花材，別急著丟掉，做成迷你盆花或小花束，甚至將切剩的小塊海綿再次利用，組成小巧花禮，一前一後搭配送給親友，既環保又充滿心意。

▲▼過年送禮別再只送餅乾盒　教你在家用多餘花材插出心意花禮,蔓綠絨花卉,羅凱云。（圖／記者姜國輝攝）

▲剩餘花材也有價值，羅凱芸建議將零碎花材與海綿再利用，做成迷你盆花或小花束，既環保又富心意，送禮也更有溫度。（圖／記者姜國輝攝）

最後，羅凱云總結三個過年花禮小訣竅：進花市前先設定好顏色與主花，避免失手亂買；配花選小型、不同花型做延伸；葉材不宜過多，初學者甚至可全用鮮花設計，整體就能穩定不雜亂。用一份親手完成的花禮走春拜年，不只誠意十足，也為新年增添溫柔又清新的祝福。

關鍵字：過年送禮走春花禮居家插花插花教學花藝冠軍花藝師羅凱芸蔓綠絨花卉新年花禮居家佈置生活美學過年送什麼

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

