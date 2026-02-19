過年送禮別再只送餅乾禮盒　教你在家用多餘花材插出心意花禮

▲ 過年送禮別再只送餅乾盒，教你在家用多餘花材插出心意花禮。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

過年走春送禮，還在煩惱只能拎著餅乾禮盒拜訪親友嗎？其實只要善用居家佈置後剩下的花材，就能親手完成一份兼具美感與心意的新年花禮。花藝冠軍、蔓綠絨花卉花藝師羅凱云分享，過年花禮不必追求大紅大紫，只要掌握配色與層次，在家也能插出不俗氣的質感作品。

▲花藝冠軍、蔓綠絨花卉花藝師羅凱云。（圖／記者姜國輝攝）

羅凱云指出，過年期間紅色元素早已充斥視覺，因此花禮配色可改以粉嫩、柔和色系為主，例如深粉、淺粉做出自然漸層，再搭配少量深色花材與花器串聯，整體畫面會更耐看，也更有春天氣息。像香豌豆、桔梗這類線條輕盈、顏色清新的當季花材，都很適合走春送禮。

▲▼粉嫩柔和為主，深淺花材交錯點綴，花禮以輕盈線條與清新色彩呈現自然層次感。（圖／記者姜國輝攝）

插作時可先以主花定位。她以粉色迷你東亞蘭示範，花型小巧、線條優雅，三枝就能撐起結構。插花時不必被花器限制，花材可微微向外傾斜，營造出自然延伸的動感，再搭配巨輪、牡丹菊等花材，利用大小、高低與前後配置，讓作品更有層次與深度。

在技巧上，她也提醒，花材插入海綿時若感覺受阻，代表花腳在海綿內互相干擾，應重新拔起換位置，確保切口能順利吸水，才能延長觀賞期。若整體色系過於一致，可加入介於淺色與深色之間的中間色系，讓畫面像打了高光般，層次立刻浮現。

▲主花先定位，花材前後高低交錯；粉色迷你東亞蘭搭配牡丹菊，利用傾斜與中間色點綴，營造自然層次與動感。（圖／記者姜國輝攝）

花材選擇上，羅凱云特別推薦國產花卉。她表示，台灣花農技術成熟，無論是蘭花、巨輪或桔梗，品種多、耐度高，不僅好照顧，也能讓花禮維持更久。像牡丹菊象徵富貴、雞冠花寓意紅紅火火，再搭配蘭花的高雅質感，都十分符合過年送禮的氛圍。

她也分享一個實用巧思：居家佈置或插花後剩下的花材，別急著丟掉，做成迷你盆花或小花束，甚至將切剩的小塊海綿再次利用，組成小巧花禮，一前一後搭配送給親友，既環保又充滿心意。

▲剩餘花材也有價值，羅凱芸建議將零碎花材與海綿再利用，做成迷你盆花或小花束，既環保又富心意，送禮也更有溫度。（圖／記者姜國輝攝）

最後，羅凱云總結三個過年花禮小訣竅：進花市前先設定好顏色與主花，避免失手亂買；配花選小型、不同花型做延伸；葉材不宜過多，初學者甚至可全用鮮花設計，整體就能穩定不雜亂。用一份親手完成的花禮走春拜年，不只誠意十足，也為新年增添溫柔又清新的祝福。

