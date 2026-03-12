想換機能好、坪數大的房子「缺點是通勤1小時」！過來人狂勸退

▲通勤與生活品質該如何取捨？（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

對於首購族來說，該優先考量地段還是生活品質？一名網友求助，正考慮購買人生第一間房，卻在「該不該遷就工作地點」一事上陷入兩難。他表示，目前居住地房價高，但生活機能與環境品質有落差，反觀外縣市有許多條件更佳，價格也差不多的物件，唯一的缺點是通勤要花1小時，讓他猶豫不決。

買房會考慮工作地點嗎？



網友在Dcard發文，目前所住的小鎮偏遠、機能不足，與當地房價不成正比，「房價實在對不起這個地方」。

他近日開始觀察外縣市房市，同樣預算可買到更大坪數、生活便利性更高的物件，令他心動不已。然而，他也坦言，如果選擇在外縣市落腳，則需面對通勤時間長達1小時的問題，不曉得該如何選擇，「買房會考慮工作地點嗎？」

貼文一出，網友認為居住地離工作地點近很重要，「我幾次買房都買在距離公司15分鐘內車程的地方，覺得通勤是人生最沒有意義的事情之一，花時間又累，早上都睡不夠了還要通勤，下班都很累了想早點回家了還要通勤」、「買房是為了生活，不要為了買而買，如果花了買房的錢，換來的是一小時的通勤這並不是一筆好的買賣」。

也有網友分析，「通勤這個議題我覺得要展開討論『你的工作有地域性嗎？』『未來三五年可以預期都在同一個地方工作嗎？』如果上面兩個都否，那通勤時間就是假議題，他只是暫時狀態，是可以因為有了房子，然後對工作進行調整的」、「如果你不確定，那你就去一小時車程的地方先租屋看看啊，住個一年看你能不能接受這樣的生活，不確定就不要硬買，如果還負擔不起，就先維持現狀租屋吧」。