盆花一插就像雜草？花藝師公開海綿泡法、花材位置一次說清

▲ 盆花一插就像雜草？花藝師公開海綿泡法、花材位置一次說清。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

農曆過年，家家戶戶會替居家空間換上年節佈置，從家具擺設、軟裝細節到花藝配置，都是營造節慶氛圍的重要元素。不少民眾過年想親手插一盆「聚財盆花」，卻常遇到怎麼插都像雜草、越看越不對勁的困擾。其實問題不在花材，而是海綿處理與花材位置沒抓對。花藝冠軍、蔓綠絨花卉花藝師羅凱云公開實用技巧，從海綿泡法到插花配置，一次把盆花插不好的關鍵說清楚。

▲▼盆花一插就像雜草？花藝師公開海綿泡法、花材位置一次說清,蔓綠絨花卉,羅凱云。（圖／記者姜國輝攝）

▲過年花藝不求人，掌握海綿泡法與配置技巧，讓「聚財盆花」既美觀又有年節氛圍。（圖／記者姜國輝攝）

羅凱云指出，許多人在第一步就犯錯。插花海綿使用前一定要「自己沉水」，不能心急用手壓。正確做法是將水深準備成海綿高度的兩倍，輕輕放在水面，讓海綿自然吸水、完全下沉後才能使用，否則容易出現外濕內乾，花插進去反而吸不到水的情況。

在容器選擇上，她也提醒，插盆花不一定要使用傳統花器，只要能防水即可。若容器無法直接盛水，可利用透明玻璃紙做內襯，再放入修剪好的海綿，就能突破材質限制。海綿修剪時則要依容器形狀調整，原則是「下窄上寬」，卡緊固定，插作時才不會晃動。

▲▼盆花一插就像雜草？花藝師公開海綿泡法、花材位置一次說清,蔓綠絨花卉,羅凱云。（圖／記者姜國輝攝）

▲海綿先沉水、下窄上寬修剪、容器內襯透明玻璃紙插盆花不晃。（圖／記者姜國輝攝）

實際插作時，關鍵在於「主花先定位」。羅凱云建議，主花不要插在正中央，而是略偏左或偏右，畫面才不會顯得呆板。高度安排也不必前低後高像爬樓梯，而是前後、高低交錯，再搭配些微前傾角度，整體立體感自然就會出來。

配色同樣影響整體視覺。她以紫、黃色系示範，透過深淺交錯、由深轉淺的配置，能讓盆花產生層次與「呼吸感」。大朵、深色花材適合放在後方或較低的位置，小朵、淺色花材則可放在視覺焦點，避免整體看起來過於厚重。

▲▼盆花一插就像雜草？花藝師公開海綿泡法、花材位置一次說清,蔓綠絨花卉,羅凱云。（圖／記者姜國輝攝）

▲主花偏左或右定位、前後高低交錯、深淺花材交替。（圖／記者姜國輝攝）

在照顧上，海綿盆花只要記得固定補水即可，同時避免陽光直射，也不要放在冷氣或電扇直吹的位置，更要避開成熟水果，避免釋放的氣體加速花材凋謝，縮短觀賞期。

羅凱云也強調，插花不必追求每一朵花都「正面對人」，保留自然方向與空氣感，反而更像把大自然帶進家中。只要掌握海綿泡法、主花位置與顏色配置，即使在家動手，也能完成一盆不再像雜草的質感盆花，為過年居家佈置增添亮點。

▲▼盆花一插就像雜草？花藝師公開海綿泡法、花材位置一次說清,蔓綠絨花卉,羅凱云。（圖／記者姜國輝攝）

▲花藝冠軍、蔓綠絨花卉花藝師羅凱芸。（圖／記者姜國輝攝）

關鍵字：盆花插花海綿插花插花教學花藝師羅凱芸蔓綠絨花卉居家佈置過年盆花花藝技巧生活美學

盆花一插就像雜草？花藝師公開海綿泡法、花材位置一次說清

【穿搭的一部分啦】小妹妹上台領獎堅持拎包包　滿臉問號看隔壁怎麼沒帶

