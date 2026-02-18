▲ 盆花一插就像雜草？花藝師公開海綿泡法、花材位置一次說清。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

農曆過年，家家戶戶會替居家空間換上年節佈置，從家具擺設、軟裝細節到花藝配置，都是營造節慶氛圍的重要元素。不少民眾過年想親手插一盆「聚財盆花」，卻常遇到怎麼插都像雜草、越看越不對勁的困擾。其實問題不在花材，而是海綿處理與花材位置沒抓對。花藝冠軍、蔓綠絨花卉花藝師羅凱云公開實用技巧，從海綿泡法到插花配置，一次把盆花插不好的關鍵說清楚。

▲過年花藝不求人，掌握海綿泡法與配置技巧，讓「聚財盆花」既美觀又有年節氛圍。（圖／記者姜國輝攝）

羅凱云指出，許多人在第一步就犯錯。插花海綿使用前一定要「自己沉水」，不能心急用手壓。正確做法是將水深準備成海綿高度的兩倍，輕輕放在水面，讓海綿自然吸水、完全下沉後才能使用，否則容易出現外濕內乾，花插進去反而吸不到水的情況。

在容器選擇上，她也提醒，插盆花不一定要使用傳統花器，只要能防水即可。若容器無法直接盛水，可利用透明玻璃紙做內襯，再放入修剪好的海綿，就能突破材質限制。海綿修剪時則要依容器形狀調整，原則是「下窄上寬」，卡緊固定，插作時才不會晃動。

▲海綿先沉水、下窄上寬修剪、容器內襯透明玻璃紙插盆花不晃。（圖／記者姜國輝攝）

實際插作時，關鍵在於「主花先定位」。羅凱云建議，主花不要插在正中央，而是略偏左或偏右，畫面才不會顯得呆板。高度安排也不必前低後高像爬樓梯，而是前後、高低交錯，再搭配些微前傾角度，整體立體感自然就會出來。

配色同樣影響整體視覺。她以紫、黃色系示範，透過深淺交錯、由深轉淺的配置，能讓盆花產生層次與「呼吸感」。大朵、深色花材適合放在後方或較低的位置，小朵、淺色花材則可放在視覺焦點，避免整體看起來過於厚重。

▲主花偏左或右定位、前後高低交錯、深淺花材交替。（圖／記者姜國輝攝）

在照顧上，海綿盆花只要記得固定補水即可，同時避免陽光直射，也不要放在冷氣或電扇直吹的位置，更要避開成熟水果，避免釋放的氣體加速花材凋謝，縮短觀賞期。

羅凱云也強調，插花不必追求每一朵花都「正面對人」，保留自然方向與空氣感，反而更像把大自然帶進家中。只要掌握海綿泡法、主花位置與顏色配置，即使在家動手，也能完成一盆不再像雜草的質感盆花，為過年居家佈置增添亮點。

▲花藝冠軍、蔓綠絨花卉花藝師羅凱芸。（圖／記者姜國輝攝）