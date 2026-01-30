13期「價格破壞者」來了！　寶佳新案「10%凹陷價」搶市





▲隨著房市回冷，預售案開始出現主打「實住系」風格。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

南台中近年在13期帶動下，平均房價創歷史新高，特別是重劃區，起手單價6字頭，部分指標案甚至衝上8字頭大關。不過，隨著房市回冷，預售案開始出現主打「實住系」風格。

在各大建商比拚規模與豪華公設的戰場中，有不少位於昌明段的新案，以「內斂實住」的定位與「老二哲學」切入市場，吸引重視居住品質的自住客目光。

如新案「臻和康璞玥」僅規劃22戶純住宅，基地不選最吵雜的大馬路第一排，而是退居第二排，確保住戶在享受便利交通與校園視野的同時，能擁有更安靜、低干擾的休息環境。

劉柯成指出：「在現代住宅公設比過高的常態下，住戶往往增加不必要的維護成本，我們主張將資源回歸住宅本體，讓居住者住得久、好維護。」

該案規劃27~34坪、2至3房產品，採一層4戶、戶戶邊間設計。除選用YKK氣密窗、挪威地暖及三菱節能電梯等品牌建材外，也導入同層排水工法、衛浴加裝地暖等配備。

而近期「人見人怕」的寶佳體系旗下勝旺建設，選在昌明段推出「勝旺悅」。專案經理廖泰濠說：「13期除地理優勢，新案基地更是水岸第一排、捷運500米，北側緊鄰文心秀泰與好市多商圈，南側串聯中山醫學大學商圈，百戶內規劃，保障住戶的出入隱私與居住品質。」

建案規劃地上11層、地下2層，總戶數68戶住家與4戶店面，對外開價單坪63~65萬元，與市場目前成交平均約7字頭價碼相比，約有10％的優勢。

▲近期「人見人怕」的寶佳體系旗下勝旺建設，首度進軍台中房市也選擇昌明段推出新案「勝旺悅」。（圖／記者陳筱惠攝）

