捷運三鶯線延伸八德計畫「總經費160億」 爭取2034年通車

▲三鶯線延伸桃園八德段LB12a車站模體圖。（圖／新北捷運工程局提供）

記者陳致平／新北報導

捷運三鶯線延伸桃園八德迎來關鍵進展，新北市府與桃市府合作推動的「三鶯線延伸桃園八德段」，提前啟動基本設計，去年年8月1日行政院核定綜合規劃後，行政院公共工程員於今年1月底邀集相關人員實地現勘與審議，新北、桃園捷運工程局長攜手向中央爭取審議盡速通過，以期於2034年完工通車。

新北捷運工程局長李政安表示，工程會率領軌道專業背景審查委員及相關部會人員，至桃園八德現場實地考察，現地踏勘三鶯線尾軌、LB12a站、LB13站及與桃園綠線共構的LB14站（G04站），審議會議當中，新北捷運局針對計畫路廊現況、工程設計理念、替選方案評估及施工期程等重點進行完整簡報。而為了加速期程，在中央經費審議時，同步啟動相關招標準備作業，預計今年上半年公告招標。

▲三鶯線延伸桃園八德段路線圖。（圖／新北捷運工程局提供）

李政安進一步說明，三鶯線延伸八德段全長約4.03公里，總經費約160.57億元，共設置3座車站（2座高架、1座地下），路線自新北鶯歌三鶯線終點站LB12鶯桃福德站尾軌延伸，沿福德一路興建，跨越國道2號大湳交流道後，續沿八德區和強路至介壽路新闢道路向西南方向前進，行經八德區大湳森林公園區段徵收範圍後轉為地下興建，最終銜接桃園捷運綠線大湳站（G04）共構及站內轉乘。

新北「三環六線」與桃園「三心六線」正式接軌，未來通勤族不必再「公車轉火車」繞行，能搭捷運從土城頂埔直達桃園八德，建構服務千萬人口的北北桃捷運共榮路網。

新北捷運局詳細說明，三鶯線延伸桃園八德不僅完善三鶯線整體功能，更串聯北北桃捷運核心路網，帶動區域交通、產業及生活圈發展，提升都會競爭力，新北、桃園市政府持續緊密合作，全力促成計畫如期推動，強化北北桃軌道運輸路網。