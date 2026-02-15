給兒準備頭期款　老婆投股票「剩一半」慘了！兩派吵翻

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

準備給孩子的買房頭期款沒了！一名網友近日在臉書社團發文透露，老婆拿給兒子買房的頭期款去投資股票，結果慘賠只剩一半，但兒子非要某一間房不可，導致資金完全不夠用，讓他無奈發問「該怎麼辦？」貼文一出，立刻引爆網友議論，不少人直言，這根本不是房價問題，而是購屋觀念出了問題。

原PO在「買房知識家」發文表示，「老婆拿給兒子買房的頭期款去玩股票，現在只剩一半，兒子非要這套不可，現在錢完全不夠用，該怎麼辦？」短短幾行字，道出家庭內部因買房資金產生的拉鋸，也讓不少人看了直搖頭。

不少網友直指，買房本來就該量力而為，「兒子一點錢都沒有買什麼房，剩一半頭期還是硬要買，就買自己能力能負擔的房產啊」、「如果頭款都存不到了，有沒有可能以後月付金也會有問題」、「沒錢就不要買，就這麼簡單！」也有人直言，父母根本沒有義務幫忙，「買房子是小孩的事情，父母沒有一定要幫忙。」

針對把買房資金拿去投資股票的行為，也引發不少質疑聲浪，「最近很常出現這種買股會賠錢，資金總是跟著趨勢走。」也有人感嘆，房市與股市風險本就不同，「對股市和房市都不瞭解，要多做功課，頭期款兒子應該自己出。」「這跟房價高低無關，是購屋觀念跟財務紀律出了問題。」