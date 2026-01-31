越南新娘看「中壢400萬公寓」遲疑　嘆疫情慘賠百萬頭期款

記者項瀚／桃園報導

越南新娘阿芳25年前來到台灣，在台結婚生子，與丈夫在中壢經營麵館。20出頭歲就曾在越南買房的她，來到台灣後也一直想要買房，但同時也感嘆台灣的高房價，並分享一段「因疫情而痛失買房機會」的回憶。

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！ 一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

▲越南新娘阿芳25年前來到台灣，在台結婚生子，與丈夫在中壢經營麵館。（圖／記者項瀚攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

越南新娘阿芳26歲時就來到台灣，至今已過了25個年頭，早已習慣台灣的生活環境，更是講著一口流利的中文。阿芳剛來台灣時，先從事看護型工作，也在麵店當過學徒，15年前與陳大哥結婚，兩人育有一子，正在唸小學。

阿芳與陳大哥在12年前，於中壢中山路2巷創立了「阿芳的店」麵館。阿芳說：「剛結婚時，我們就有想過要買房，但還是覺得把錢拿來開店比較實際，才有更多收入養小孩。」

但對阿芳來說，在台灣買房仍是相當渴望，但卻被一場疫情澆熄了黃金機會。阿芳回憶：「2020年左右，店裡的生意越來越好，燃起買房念頭，準備了100多萬元頭期款，每月房貸預算抓在2~3萬元，跟租金差不多，因此鎖定中壢一帶總價400~600萬元的公寓，也實際去看過房子。」

但阿芳接著表示：「怎料疫情突然爆發，店裡完全沒有生意，疫情的那2~3年都在賠錢，在房租、店租及其他生活成本的壓力下，買房這件事情，變成了『想都不敢想』。」同時她也感嘆：「台灣的房子，真的蠻貴的！」

▲「阿芳的店」開業12年，頗受在地人青睞 。（圖／記者項瀚攝）

事實上，阿芳年紀輕輕時，就有置產觀念。她20出頭歲時，在越南賣豬肉，收入還不錯，便與朋友一同在越南河內市區買下一塊土地，並自行興建透店租人，當時總價約40萬元，與朋友一人一半，阿芳出20萬元。

而隨越南房價大幅走升，阿芳本來應該可以賺一筆，甚至可以拿著獲利的錢在中壢順利買房，但因為一場疏失，讓她痛失機會。

她分享：「幾年前，我放棄了越南國籍，領了台灣身分證，但越南的房子還沒賣掉，基於法令規範，非越南人難以正常處分越南房地產，因此無奈之下只能把1/2產權便宜賣給朋友，最終到手僅40萬元。」

到了現在，還有買房的念頭嗎？阿芳直言：「想啊！我每天嘛都在想！但疫情之後，房價飆漲，此外外送等商業型態崛起、餐飲物料成本提升，小餐廳真的不好做，且考量到小孩子的養育成本，我與先生年紀也大了，房貸再背下去，恐怕壓力會更大，就ㄧ切隨緣吧。」

▲越南新娘阿芳的故事整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！ 一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法