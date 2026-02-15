咬牙買房or終生租屋？　上班族用15年體悟：最後一道防線

▲中古屋示意圖。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

一位網友分享買房經驗，表示他15年前用800萬咬牙買房、背上700萬負債，如今回頭看，他說房子從來不是為了贏市場，而是在創業失利、投資翻船的人生低谷裡，撐住不被擊倒的最後一道防線。

買或不買，其實在問未來有沒有退路

網路上三天兩頭就有人吵：「到底該租屋一輩子，還是現在就衝買房？」年輕時大家算的是報酬率、漲幅與時機；但過了40歲，問題往往變成更現實的一件事：萬一人生失速，還剩什麼可以站得住腳。

一名上班族分享自身經驗。15年前，他以800多萬買下一間房，收入普通，房貸吃緊，卻還撐得住。他形容，當時不是眼光多好，而是覺得「總要有個不用擔心被趕走的地方」。

人生比房市殺，房子卻撐住了

之後的日子遠比房價走勢還刺激。他創業失敗，虧了三、四百萬；改玩股票，又賠掉差不多的金額，負債一度累積到700多萬。「那幾年不是追夢，是每天想著怎麼活下去。」他說。

許多人好奇他為何不把房子賣掉止血。他坦白動過念頭，但最後沒出手，因為那是唯一不會瞬間蒸發的資產。生意會倒、股票會腰斬，但房子就算慢，至少不會突然歸零。

不求大賺，只求不輸光

15年後，房子市值約1500到1600萬，看似翻倍，但早被其他虧損吃掉。他的結論很直白：沒暴富，也沒崩盤。給年輕人的建議是，若打算長久落腳，買房不是為了贏，而是讓人生有本錢撐到最後。