科技業賺飽飽「新竹房價卻跌了」！網分析2原因：傻了才當盤子

在台股衝破3萬點、科技業分紅動輒百萬元的2026年初，新竹房市卻出現不同於預期的走勢。一名網友比表示，明明科技業大賺，但新竹房價卻跌了，貼文引發網友熱烈討論，從產業動向、購屋心態到房價結構，提出多種觀察角度，有網友指出，「因為大家都發現，一樣的錢拿去買雙北比較實在。」

有網友在PTT發文，隨著台股表現強勁、科技業分紅屢創新高，工程師收入大增、購買力提升，理論上應有助房價上揚，但新竹房價卻傳出鬆動訊號，「為何新竹房價跌了？理論上不該跌吧。」

房價與居住品質落差



對此，有一派網友認為，房價結構與居住品質有落差，新竹不少新案主建物僅約14坪，卻開價動輒2、3千萬元，讓人難以接受，「這種價格不如去買台北」、「跑去買台北的房子了」、「工程師聰明得很，傻了才當盤子嘻嘻」、「因為大家都發現，一樣的錢不如拿去買雙北，工作不是一輩子」、「因為新竹不適合當退休地點」、「工程師不是盤子，大家都會算投報率」。

也有網友分析，與5年前相比，科技業分紅成長幅度早已追不上房價飆升速度，加上目前股市位處相對高點，不少人選擇先行獲利了結、保留現金，觀察房價是否進一步修正，再決定是否進場。

房市寒冬持續了1年多，過去飆漲的新竹房價也出現修正。在地房仲觀察，湖口王爺壟重劃區指名度相當高，該區為公辦都更，公共建設規劃齊全，且緊鄰湖口交流道，通勤竹科便利，房價行情對比2024年高點修正約10~12%，但預計最多只會再修正3~5%，目前已幾乎是底部了，建議自用買方進場，中長期仍相當看好。