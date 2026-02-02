中科領頭機場捷運助攻　專家指路「大雅潛力區在西邊」

▲大雅市中心生活機能完善，加上捷運橘線（機場捷運）與台中國際機場擴建等利多加持，列入保值區。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

大雅區因緊鄰台中科學園區與台積電擴廠基地，成為科技新貴置產的首選。在地專家指出，大雅市中心生活機能完善，加上捷運橘線（機場捷運）與台中國際機場擴建等利多加持，列入保值區。

東森房屋大雅中清店副理王龍俊分析：「大雅過去被視為台中市郊，但隨著中科就業人口突破5.4萬人，生活重心逐漸西移。大雅中清路、學府路一帶，原本繁忙的交通背後，隱藏的是強大的消費力，各大連鎖品牌（如星巴克、連鎖餐飲）已紛紛進駐，生活便利性不輸傳統屯區。」

▲大雅過去被視為台中市郊，但隨著中科就業人口突破5.4萬人，生活重心逐漸西移。（圖／記者陳筱惠攝）

雖然房市相較過去冷清，但大雅區目前擁有三大結構性的發展利多，王龍俊表示：「包含台積電擴廠效應，中科二期擴建（原興農高爾夫球場）正式進入動工與建設階段，直接拉動大雅的住宅需求。另外就是台中國際機場擴建，在航線持續增加，帶動周邊空港經濟區升值。最後就是捷運橘線（進入評估與規劃關鍵期，大雅段路線預期將在中清路等核心幹道設站，補強最後一塊交通拼圖。」

王龍俊說：「目前購屋族仍在大雅蛋黃區有住屋需求，包含學府、雅環路、雅潭路構成的三角區域的熟成區，此區擁有完善的市場、學校與餐飲機能，詢問度最高。」

不過王龍俊也觀察，首購族偏好10年內、附管理的電梯大樓，換屋族則鎖定大雅傳統強項透天別墅。目前大樓部分市場上以久樘與富宇建設的新成屋案詢問度最高，二手成交單價穩定落在35～45萬元之間。

▲東森房屋大雅中清店副理王龍俊因中科特定區的擴大，大雅區西側，包含月祥路、清泉崗周邊房價還相對親民，成為潛力區。（圖／業者提供）

王龍俊也提醒，目前房市保守，大雅因建地稀缺，長期處於「供不應求」狀態。目前市場跌幅僅約5%左右，雖然大雅房市並未出現斷崖式下跌。但仍建議購屋族在自備款準備2.5至3成較為保守。

至於大雅的潛力外溢區，王龍俊說因中科特定區的擴大，大雅區西側，包含月祥路、清泉崗周邊都有新成屋、預售屋的推出，雖然生活機能尚待完備，但優點是「離中科超近」，且政府已陸續拓寬周邊聯外道路，房價基期相對市中心低，具備長期補漲潛力。

