買房選文山or北投？　北投苦主曝「爆炸經驗」：硫磺氣比潮溼更慘

▲台北文山、北投誰更有優勢？

記者施怡妏／綜合報導

有網友好奇「台北市文山區相較於北投區有什麼優勢？」並整理兩地各自的優點。貼文一出，有人力挺北投產業與交通條件，也有人替文山區抱不平，認為生活品質與房價仍具吸引力。對此，信義房屋專家表示，每個人的需求不同，有些人在意上班通勤距離，也有人在意居住地環境，重點還是要自己喜歡。

有網友在PTT發文，列出自己心目中文山區的四大優勢，包括「地靈人傑、鄰近國道三號、距離信義區不遠，以及軍公教退休族群多」。而北投區的優點則是，靠近國道一號與機場、科技產業聚落完整，有輝達（NVIDIA）與Google進駐，並擁有紅線捷運加持，通勤與就業條件看似略勝一籌。

文山價格親民、近大安信義

貼文引發討論後，有網友直言「文山區我是真的看不懂」。另有留言指出，木柵內部生活便利度不高，基礎生活店面偏少，加上巷道多、部分路段坡度大，走路不方便，且文山區內部交通仍不夠發達，是居住考量的一大因素。不過也有網友從房價與通勤角度分析，「文山便宜阿...新屋一坪不到100就買的到」、「離大安、信義其實不遠，若在那上班，木柵是很好的選擇」

北投「硫磺氣味」困擾 電器易損壞

反觀北投，雖然紅線便利，但聚落集中，還可能因硫磺氣影響電器壽命，甚至有曾在唭哩岸附近工作的上班族分享慘痛經驗，「硫磺氣真的是少數比潮溼還更有破壞力的事情，那時因為老建築電力品質不佳再加上硫磺氣，辦公室電腦常常炸電容，爆炸時像是炒肉鬆般的氣味終身難忘」。

▲示意圖。



對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，兩區房價表現最突出的地段各有代表，文山區以景美捷運站周邊為房價高點，北投區則集中在天母西路一帶。

文山區具環狀捷運線題材，北投則有望受惠於士北科的帶動，兩者各自擁利多加持，至於購屋該如何選擇，曾敬德認為，兩地各自擁有不同特色，並沒有絕對優劣，最終仍須回到消費者自身的居住需求與生活偏好來評估。