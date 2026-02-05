外國旅客來住「鬼樓」！中壢財神大樓荒廢多年　都更仍卡關

▲中壢車站前的財神大樓老舊破敗，甚至被旅客當成「鬼樓景點」入住體驗。（圖／住都中心提供，下同）



記者董美琪／綜合報導

桃園中壢火車站前的「財神大樓」因年久失修，加上過去曾發生火警，建物外觀斑駁破敗，被不少人形容宛如廢墟，甚至有外國旅客入住其中旅館，體驗所謂「鬼樓住宿」。桃園市府表示，由於產權持分複雜、所有權人眾多，都市更新推動多年仍卡關，市府正持續尋求突破方式。

中壢地標老化成「廢墟景點」



財神大樓正式名稱為第一商業大樓，民國68年開幕時曾是中壢地標，內部規劃百貨商場、電影院、餐廳及溜冰場，結合商業與娛樂機能。然而後續因營運不佳，再加上祝融事件影響，現今僅剩軍用品店與少數旅館仍持續營業，其餘空間多數閒置。

目前大樓內部環境破損、髒亂，外牆留有火警燻黑痕跡，牆面也出現塗鴉噴漆，成為部分旅客眼中的「特殊景點」。但當地居民憂心人流複雜衍生治安與安全疑慮，期盼政府加快拆除改建腳步。

產權複雜卡住都更



中央社報導指出，桃園市住宅及都市更新中心執行長邱英哲表示，財神大樓已被列為老舊危險複合式建物，存在公安與消防風險。雖已成立自主更新會，但因產權持分人數眾多，拆除重建進度長期停滯。

邱英哲說明，住都中心去年舉辦地方說明會，期望先取得50%住戶同意轉軌公辦都更，但目前同意比例僅約15%，距目標仍有落差。

市府擬轉防災型公辦都更



桃園市都發局表示，所有權人已於民國111年成立更新會，市府為加速推動重建，住宅處向內政部爭取612萬元補助經費，現已取得168萬元，其餘款項將依期程完成後分批撥付，原先預期今年下半年可送交都更事業及權利變換計畫審議。

都發局指出，考量民辦都更多年未見實質進展，市府傾向以防災型公辦都更介入，並派員拜訪周邊屋主，盼擴大更新基地及提升參與意願，但目前更新會仍希望維持民辦模式。

市府也補充，防災型都更申請期限至明年底，若更新會今年下半年提出完整計畫後仍無具體進度，將評估是否調整或檢討現行都更獎勵機制。