ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

外國旅客來住「鬼樓」！中壢財神大樓荒廢多年　都更仍卡關

▲桃園加速公辦都更 ，中壢財神大樓擬5月中旬召開說明會

▲中壢車站前的財神大樓老舊破敗，甚至被旅客當成「鬼樓景點」入住體驗。（圖／住都中心提供，下同）

記者董美琪／綜合報導

桃園中壢火車站前的「財神大樓」因年久失修，加上過去曾發生火警，建物外觀斑駁破敗，被不少人形容宛如廢墟，甚至有外國旅客入住其中旅館，體驗所謂「鬼樓住宿」。桃園市府表示，由於產權持分複雜、所有權人眾多，都市更新推動多年仍卡關，市府正持續尋求突破方式。

中壢地標老化成「廢墟景點」

[廣告]請繼續往下閱讀...

財神大樓正式名稱為第一商業大樓，民國68年開幕時曾是中壢地標，內部規劃百貨商場、電影院、餐廳及溜冰場，結合商業與娛樂機能。然而後續因營運不佳，再加上祝融事件影響，現今僅剩軍用品店與少數旅館仍持續營業，其餘空間多數閒置。

目前大樓內部環境破損、髒亂，外牆留有火警燻黑痕跡，牆面也出現塗鴉噴漆，成為部分旅客眼中的「特殊景點」。但當地居民憂心人流複雜衍生治安與安全疑慮，期盼政府加快拆除改建腳步。

▲桃園加速公辦都更 ，中壢財神大樓擬5月中旬召開說明會

產權複雜卡住都更

中央社報導指出，桃園市住宅及都市更新中心執行長邱英哲表示，財神大樓已被列為老舊危險複合式建物，存在公安與消防風險。雖已成立自主更新會，但因產權持分人數眾多，拆除重建進度長期停滯。

邱英哲說明，住都中心去年舉辦地方說明會，期望先取得50%住戶同意轉軌公辦都更，但目前同意比例僅約15%，距目標仍有落差。

▲桃園加速公辦都更 ，中壢財神大樓擬5月中旬召開說明會

市府擬轉防災型公辦都更

桃園市都發局表示，所有權人已於民國111年成立更新會，市府為加速推動重建，住宅處向內政部爭取612萬元補助經費，現已取得168萬元，其餘款項將依期程完成後分批撥付，原先預期今年下半年可送交都更事業及權利變換計畫審議。

都發局指出，考量民辦都更多年未見實質進展，市府傾向以防災型公辦都更介入，並派員拜訪周邊屋主，盼擴大更新基地及提升參與意願，但目前更新會仍希望維持民辦模式。

市府也補充，防災型都更申請期限至明年底，若更新會今年下半年提出完整計畫後仍無具體進度，將評估是否調整或檢討現行都更獎勵機制。

關鍵字：桃園中壢財神大樓房產雲都更

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

外國旅客來住「鬼樓」！中壢財神大樓荒廢多年　都更仍卡關

桃園中壢火車站前的「財神大樓」因年久失修，加上過去曾發生火警，建物外觀斑駁破敗，被不少人形容宛如廢墟，甚至有外國旅客入住其中旅館，體驗所謂「鬼樓住宿」。桃園市府表示，由於產權持分複雜、所有權人眾多，都市更新推動多年仍卡關，市府正持續尋求突破方式。

4小時前

尪狂酸「一輩子不會中獎」　人妻爽贏1.9億豪宅！再拿1000萬現金

英國一名女子長期參加房產抽獎，儘管丈夫百般勸阻、吐槽她「這輩子絕對不可能中獎」，她仍堅持投注，沒想到這份執著讓她一舉抱回價值450萬英鎊（約新台幣1.9億元）的湖畔頂級豪宅，晉升千萬富豪。她幽默笑稱，這次中大獎證明她不聽老公的話是正確決定。

6小時前

房客拖欠房租！他跨年夜催繳「被嗆1句」扯爆了　網看傻：不要臉

知名作家黃大米近日在臉書分享身邊友人的租屋困擾，透露該名友人的房客自租屋首月起便拖欠房租，甚至在友人提及家中急需用錢時，房客竟回覆這並非錢的問題，要求房東體諒。雙方在溝通過程中衝突不斷，讓友人實在很無奈，只求租約到期後，對方可以早早搬家。

6小時前

疑寶佳人馬閃辭「中工股價異常」　小股東檢舉：內線交易

日前中工股東質疑「中工雲宇宙AI園區」廠辦開發案形成羅生門，而今日又有小股東發聲，質疑華建董事長鄭斯聰閃辭後，中工股價異常漲停，質疑有特定關係人涉內線交易。

7小時前

東京單身族哭了！　東京23區套房「連漲6%」創10年新高

東京租金漲勢驚人！根據日本民間不動產機構最新調查，東京23區單身套房2025年平均租金較前年成長6%，達到9萬6700日圓（約新台幣2萬元）。調查顯示，租金上漲趨勢不僅未見停歇，去年12月單月租金更首度突破10萬日圓大關，創下10年來新高，隨著春季搬家旺季將至，租金恐將進一步攀升。

7小時前

七都外預售重災區　彰化市單月交易僅剩10筆

房市信用管制下，彰化房市似乎尚未迎來暖陽，根據最新實價登錄資料顯示，彰化市為彰化縣指標性區域，預售屋交易量明顯萎縮，2025年12月份，核心地段的彰化市預售成交紀錄僅剩10筆，市場動能熄火。

8小時前

全家整年僅用電1度！2年電費4.5元真相曝光　「省電高手」慘了

大陸浙江省溫州樂清市近日破獲1起長期竊電案件。1名男子因家中「1年僅用1度電」的異常紀錄，引起警方注意，最終查出其鑿穿共用牆體、私接鄰居電線偷電，時間長達5年，累計盜用電力近8000度，涉案金額超過人民幣4000元（約新台幣1.8萬元）。

8小時前

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

高雄林園石化產業驚傳裁員潮，長春集團旗下信昌化學工業林園廠，因景氣低迷、產線停擺逾2個月，裁員百人，引發外界擔憂「石化寒冬」來襲，林園是南台灣最大石化工業重鎮，專家表示，當地購屋結構長期高度依賴在地就業與家庭收入，持續裁員購屋信心先潰散。

8小時前

想在嘉義結婚買房　他一看「2房開價1400萬」傻眼：貴到不可思議

一名男網友表示，與女友在嘉義認識並交往，由於雙方都是外地人，考慮在嘉義結婚並買房，不過最近看了幾間房後，發現嘉義市區的房子落差很大，屋齡高於15年的房子，大樓管理極差，而新大樓裝潢不錯，也有良好的物業管理，但價格都要破千萬，讓他們遲遲無法下手。

8小時前

年輕人躺平是因「對房市不了解」？他試算1200萬小宅：沒那麼困難

在這薪水跟不上通膨的時代，不少年輕世代逐漸從過去的「買房成家」，變成「與其拚命存錢、拮据的過著生活，不如早點放棄」，成了「躺平一族」。就有一名網友表示，最近與20至30歲的年輕人聊到買房時，發現他們不約而同採取「躺平」的態度，認為買了房生活品質會歸零；於是原PO試算一間1200萬元小宅的還款金額後，這些年輕人驚訝發現買房根本沒有那麼困難，原PO認為，年輕恐懼買房是源於不了解。貼文引發熱議。

9小時前

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩6..

台股飆3萬！他「全押房」嘆：押..

建商房東捨年租3150萬！　開..

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1..

外國旅客來住鬼樓！財神大樓都更..

他試算1200萬小宅：年輕人躺..

「小蒙牛」中和總部1.4億賣出..

想在嘉義結婚買房　一看房價愣「..

北投的新焦點「復興崗」不是天母..

南科首間藏壽司來了！　西拉雅大..

ETtoday房產雲

最新新聞more

外國旅客來住鬼樓！財神大樓都更..

人妻爽贏1.9億豪宅！再拿10..

房客欠房租！他跨年夜催繳「被嗆..

疑寶佳人馬閃辭「中工股價異常」..

東京23區套房「連漲6%」創1..

七都外預售重災區　彰化市單月交..

全家整年僅用電1度！真相曝光「..

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩6..

想在嘉義結婚買房　一看房價愣「..

他試算1200萬小宅：年輕人躺..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366