移工愛買「3件套」　撐起中壢車站商圈「180公尺6家銀樓」

每到假日，中壢火車站商圈總吸引大量移工聚集，相當熱鬧，素有「小東南」之稱。而他們消費力不差，大部分人對自己蠻好的，最愛買「3件套」包括黃金、iPhone等3C用品、NIKE等運動品牌，觀察區域店面最精華的180公尺中，就有多達6家銀樓。

▲移工愛買黃金，中壢火車站商圈周圍有許多銀樓。（圖／記者項瀚攝）

桃園是全國最多工業區的縣市，也是外籍移工最多的城市，其中中壢區，尤其是假日的中壢火車站一帶更是有「小東南亞」之稱，充滿充滿越南、印尼、菲律賓等異國風情。

事實上，移工的消費力並不差，敢花是關鍵。一位來在越南、取得台灣身分證的新住民表示：「移工到台灣工作，把部分的收入打回家裡是肯定的，但同時大部分人認為自己離家背井，頗為辛苦，因此對自己都蠻好的，經常買東西犒賞自己，形成一股購物風氣。」

他觀察：「外籍人士到台灣工作，有常見的3件套，分別是黃金、iPhone等3C用品、NIKE等運動品牌，在移工圈可說是相當流行。」

▲中壢火車站商圈店面空置率低，移工是主要消費之一。（圖／記者項瀚攝）

東森房屋中壢中美加盟店長廖壽業表示，移工確實是中壢火車站的消費主力之一，商圈中開了許多家銀樓，生意都相當不錯，在地人甚至把中正路稱為「銀樓一條街」，此外也有不少3C配件的店家，再往長江路一帶走還有許多異國市集、小店，頗為熱鬧。

觀察中壢站前最精華的L型沿街店面，中和路、中正路短短180公尺中，就有6家銀樓。

廖壽業表示，中壢火車站商圈除有許多移工朋友，也是人口密集度頗高的商圈，學生多，因此也有不少文具相關的店家，整體而言店面空置率相當低，每坪租金行情可來到3000~6000元，地段精華的店面達6000元以上，一間15坪店面月租金就要15萬元行情。

移工除了買「3件套」，也會買房嗎？

在地房地產業者觀察：「確實是有案例，但數量不算太多，基於相關規定，大部分都是與台灣人結婚、甚至取得台灣身分證後買房，但也有一些移工朋友很會賺錢，像當老闆開美容產業等等，透過借名登記買房，但相對就有風險。」

