史上最大財富轉移！　未來10年「這兩世代」爽繼承4.6兆房產

記者張方瑀／綜合報導

全球奢侈品房地產市場正迎來重大變革！根據Coldwell Banker Global Luxury最新發布的《2026年全球趨勢報告》（2026 Trend Report）顯示，隨著新一代富豪崛起，X世代（Gen X）與千禧世代（Millennials）將在未來10年內，繼承高達4.6兆美元的全球房產財富，正式接棒成為市場主力。

史上最大規模「財富轉移」 美國佔過半份額

報告指出，這場史詩級的世代財富轉移正拉開序幕，X世代（1960年代中期至1980年代出生）與千禧世代（1980年代和1990年代出生）將在未來10年內，繼承高達4.6兆美元的全球房產財富。美國預計將佔據其中的52%，這意味著約2.4兆美元的資產將流入美國房地產市場。

Coldwell Banker全球頂級房產計畫副總裁阿特紐（Michael Altneu）表示，下一代人正繼承史上最高額度的財富，且他們對於奢侈品的定義更具目標性。這群繼承者傾向選擇能反映自我認同、支持日常生活，並能保護長期財務價值的住宅。

富豪資產暴增40% 房地產成財富避風港

儘管全球經濟面臨高利率與房價負擔能力的挑戰，但奢侈品市場展現出強大韌性。數據顯示，自2020年以來，高淨值人士的全球財富增長了近40%，其中房產持有量增加了29.4%。對於富裕買家而言，房地產已成為財富規劃中的戰略核心與身心健康的避風港。

▲資產淨值在500萬至3000萬美元之間的族群，將成為驅動全美65.7%房產轉移的主要力量。（示意圖／視覺中國CFP）



根據調查，近80%的房產專家認為市場極具韌性。2025年美國單戶豪宅價格增長3%，銷量則增長4%。其中，資產淨值在500萬至3000萬美元之間的族群，將成為驅動全美65.7%房產轉移的主要力量。

「築巢投資」興起 捨棄低調奢華改抱豪氣大宅

報告中也提到一個關鍵趨勢——「築巢投資」（Nest Investing）。新一代買家將更多支出轉向住宅升級，淨值達3000萬美元以上的家庭，在居家相關的支出增長比個人奢華精品高出18.5%。

此外，市場口味也正在轉變。過去流行的「低調奢華」逐漸被「豪氣大宅」取代。買家開始追求更大的空間與多功能生活環境，2025年售出的豪宅平均面積約4250平方英尺（約120坪），是美國一般新屋的兩倍。其中，5間臥室以上的房型詢問度高達63.7%，顯示買家對空間與私密性的強烈需求。

財富地圖重劃 新興城市崛起

隨著買家對地理位置的靈活性提高，美國南方與中西部湧現出多個新興奢侈品熱點。包含亞特蘭大（Atlanta）、聖地牙哥（San Diego）、納許維爾（Nashville）、達拉斯（Dallas）、鹽湖城（Salt Lake City）以及明尼阿波利斯（Minneapolis），這些城市憑藉穩定的經濟與生活機能，成為新一代富豪的安全港。

知名地產專家米爾斯（Jade Mills）強調，對於當今的頂級買家來說，具備「獨特性」與「存在感」的住宅至關重要，房產必須具備長久價值與建築品質，才能在這一波財富浪潮中脫穎而出。