用積蓄買房值得嗎？他主張租屋更省　網吐真心話：會感謝自己

▲買房不如租屋？（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／曾筠淇報導

買房或租房一直是網路熱議的話題，近日有網友在PTT上發文質疑，若非為了投資，一般人辛苦存錢買一間房，卻得背負長年房貸，這種行為是否顯得很笨？還倒不如選擇租屋。貼文曝光後，引起網友討論。

用積蓄買一間房？網友感到不解

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「買房是不是一件很白痴的事情？」為標題發文，提到如果買房是為了投資、收租，那還能理解，但對於一輩子只能買一間房子自住的人，他感到十分不解。原PO認為，辛辛苦苦存到頭期款後，接下來的人生還要繼續背負房貸，且等到貸款繳清時，都不知道已經幾歲了 。

背房貸不如租房？他主張租屋更省

原PO認為，與其把大半輩子的積蓄與收入都投入在一間房子上，選擇租房子或許是更好的方案，畢竟租一間房子和背房貸的概念也差不了多少，甚至有可能更省。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我都拒買抵制，絕對不是我沒錢的關係」、「趕快買一間，壓壓驚」、「那是因為你的薪水跟房貸不匹配」、「如果是窮到投資和買房只能二選一你當然投資，但買房和買車一樣本來就是為了更舒適」、「過10年會感謝自己」、「房價不會漲嗎」、「想到有一間自己的房子，內心就超爽的」、「自己的房是一個根，跟租房差太多了」。話題引發討論。