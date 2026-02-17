礁溪「川湯春天」舊址復活！　新品牌月砸110萬卡位泡湯戰區

▲「川湯春天溫泉飯店」德陽店在去年8月底停業，新品牌月砸110萬元進駐。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

礁溪老字號溫泉旅宿品牌「川湯春天溫泉飯店」2019年新開幕旗艦店，而德陽路舊址在去年8月底結束營業，兩處地點相近。而舊址近期以每月110萬元出租，將由新品牌接手進駐。

礁溪老字號溫泉旅宿品牌「川湯春天溫泉飯店」在2019年新開幕了旗艦館，而開業多年的德陽館在去年8月底停業，躍上新聞，引發熱議。

「川湯春天溫泉飯店」旗艦館、德陽館距離僅3分鐘，據了解，新開幕的旗艦館由川湯春天集團興建，租約到期之後撤出原本的德陽館舊址。而德陽館舊址，馬上有人接手，該建物以每月110萬元出租，屋齡20年、樓高9層、權狀2037坪，換算平均租金單價539元。經查，新進駐的品牌為「德陽暮沐」，在2月開幕。

經查謄本，該建物屋齡20年，所有權人為陳姓自然人，在20年第一次前登記取得。

住商不動產礁溪轉運站加盟店東簡龍裕表示：「川湯春天在宜蘭礁溪經營多年，累積大量口碑，隨著舊址屋齡已達20年，搬到新址旗艦店環境新穎、胃納量更大，也是符合預期的決策。」

至於新業者接手的舊址，簡龍裕表示：「該區緊鄰湯圍溝，為礁溪溫泉旅館鬧區，吃吃喝喝都非常方便，效益不錯，但建物未來業者一定要結合餐廳經營，會更有競爭力。」

▲宜蘭礁溪湯圍溝一帶頗為熱鬧。（圖／記者項瀚攝）

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示：「該舊址每月110萬元，換算每天3.6萬元，以權狀2000坪、共有31間房的規模來看，租金價格符合行情。對新進駐的業者來說，可降低前期重新建置的成本，且該點位過去為名店，有望吸引老客戶。」

黃舒衛表示：「宜蘭礁溪的觀光市場維持得不錯，雖然淡旺季差距大，但估平均每晚定價應可達到2500~3200元，此外也會朝短租、休息的多元化經營。」

