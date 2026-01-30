同社區神秘富豪加購！　虎尾寮電梯豪墅1.3億成交創價

▲根據實價登錄揭露，虎尾寮透天社區「喆大成」去年11月成交1戶電梯透天別墅，總價衝上1億3750.1萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

虎尾寮重劃區憑低密度開發與高綠覆率的環境優勢，一直是台南傳統豪宅聚落。根據實價登錄揭露，虎尾寮透天社區「喆大成」去年11月成交1戶電梯透天別墅，總價衝上1億3750.1萬元，不僅刷新社區房價天花板，也是台南去年總價最高的成屋住宅交易紀錄。

根據實登，去年11月「喆大成」地上5樓獨棟電梯別墅，出現破億成交，總價高達1億3750.1萬元，該戶屋齡9年，位於東區裕忠路，地坪82.23坪、建坪177.91坪，刷新該社區近年成交價天花板，也是台南去年總價最高的成屋住宅交易。

據查，買家為吳姓自然人，也是同社區住戶，交易以無貸款方式取得，實力相當雄厚，賣家則是該案建商宏舜開發的關係企業新雄營造。

「喆大成」全社區僅15戶，戶戶規劃獨棟電梯別墅，目前累計僅7筆實登紀錄，總價帶落在5150萬至1億3750.1萬元。

而去年8月同一路段另有1棟地上2樓透天，屋齡19年、地坪155坪，成交總價達1億1500萬元，新買家也是台南人。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示，在南部高資產客群對「透天」仍有穩定承接力。

▲虎尾寮土地供給近年愈發稀有，加上開發趨勢轉向大樓產品，透天別墅成市場上的稀有型產品。（圖／記者張雅雲攝）

永慶不動產台南兵市中華加盟店店長蔡裕荏指出，虎尾寮土地供給近年愈發稀有，加上開發趨勢轉向大樓產品，透天別墅成市場上的稀有型產品，尤其坐落在復興國中等熱門學區旁，房價更具長期支撐力。

蔡裕荏表示，指出，目前區內主流中古透天屋齡多為15年上下，地坪約23~28坪，總價帶約1800~2600萬元，「像這類屋齡較新、基地條件又大的透天，在虎尾寮其實不多見。」屬於相當特殊的產品，才會具備創高價條件。

