中古屋跟著漲！網友炸鍋：憑什麼　專家建議比較3條件

▲中古屋房價網友熱烈討論。示意圖非本文事發地。（圖／記者姜國輝攝）

記者葉國吏／綜合報導

最近房地產話題再度燒起來，特別是中古屋價格一路往上，讓不少準買方炸鍋。網友質疑，老屋條件普通甚至老舊，售價卻向新屋看齊，讓換屋族與自住族都直呼吃不消，對此專家建議要比較3條件。

老屋跟著漲 網友怒氣一次爆發

在臉書社團與各大社群平台，越來越多人公開抱怨中古屋行情。有網友直言，住了十來年的房子，窗框滲水、電線老化，卻被要求用接近新案的價格入手，讓人很難接受，「屋況這樣，價錢怎麼喊得出口？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

另一名網友也補上一刀，表示附近老社區多年沒整理，最近卻被抬到高價，導致他「不敢賣、也不敢買」，更替剛進市場的新手捏把冷汗，認為現在的價格已經完全脫離一般人能負擔的現實。

成本能理解 但邏輯說不通

不少人指出，預售屋因為土地、工資與建材變貴而上漲，勉強可以接受，但中古屋既沒有新建成本，也沒翻修改善，價格卻同步飛天，讓人滿頭問號。有網友乾脆說，與其花錢買老屋，不如再貼一點選新房。

▲中古屋示意圖。（圖／記者鄺郁庭攝）

也有人提到，當市場把老屋價格推高，真正受到影響的是換屋族，一旦不跟著行情走，連選擇空間都被壓縮。「不是想炒房，只是想換個家，卻被逼著買高價老屋。」

專家提醒別只看熱度

房市專家分析，這波中古屋漲價引爆反彈，其實反映市場過熱與資訊不夠透明。價格是否對得起屋齡與狀況，已成為多數購屋族最在意的環節，也顯示理性判斷的重要性。

專家建議，買房不能只跟著市場氣氛走，應多比較屋況、生活機能與自身需求。短期內價格未必回落，但長期來看，唯有資訊透明、價格貼近實際居住價值，才能避免落入「高價低質」的購屋陷阱。