【廣編】「土方新制」營建成本激增！高雄前金區預售屋優勢成房市亮點

受「美濃大峽谷」非法棄置事件影響，全台營造業陷入「土方之亂」，清運受阻導致建築成本激增。高雄市政府為此於元旦正式實施南部土方新制，透過「A-B-C 三階段管理」與 GPS 全程監控，使高雄成為全台率先回歸營建正軌的區域。然而，透明化政策背後是不可逆的成本推升，專家預警，光是土方清運費用翻倍，未來房價每坪漲幅恐達 3 至 5 萬元，加上長期缺工與人工費高漲，新推案售價勢必一路上揚。

儘管大環境面臨挑戰，高雄前金區的指標案「豐邑TOP+」現也是剛開工階段，土方未解之前，暫時採取「凍漲」策略，且已有百筆實價登錄紀錄可循，消費者現階段進場相當安心超值，等同於鎖定現有成本價格，有效規避未來因成本轉嫁導致的房價負擔。

專案經理廖柏盛指出，隨著銀行資金水位趨穩，房市已是「利空出盡」態勢。他建議置產族採取「現在買預售定錨價格，舊屋等房市反轉再賣」的策略。充分運用預售屋分期付的特性，不僅能避開未來土方亂象引發的漲幅，更能用時間換取資產增值空間。

此外，前金區近期榮登外縣市移居高雄的首選，鄰近亞灣 5G AIoT 產業園區、捷運站與漢神大立雙商圈，地段實力強勁。「豐邑TOP+」結合豐邑集團著名的超讚格局，以及千坪泳池花園等產品力，成為此波成本通膨時代下，危機入市的優質首選。

