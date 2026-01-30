中捷綠線運量破6000萬人次　400億開發案沿線布局

▲中捷綠線2025年全年總運量達1722萬人次，較2024年增約9%。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

中捷綠線2025年全年總運量達1722萬人次，較2024年增約9%。統計自2021年4月通車以來，以突破6000萬人次的運量。其中，去年12月單月、日均、平日日均、假日日均以及跨年單日運量，皆同步刷新歷史紀錄，象徵台中市正式朝「軌道城市」邁進。

隨著軌道建設成為城市發展的重要引擎，也吸引大型建商加快卡位腳步，包括冠德建設、日勝生、新美齊與允將建設等具備大型開發經驗的業者陸續進場，透過捷運聯合開發與複合式規劃，搶占未來軌道經濟商機。

其中，「四維國小G5站聯合開發案」由冠德建設得標，規劃為地上22層、共111戶事務所及2戶店面的商辦大樓，採先建後售模式，最快預計第二季公開。

另「市政府G9-1站聯合開發案」基地逾2000坪，初步規劃地下7層、地上43層、樓高約208公尺的複合式地標建築，商場將由冠德旗下Global Mall環球購物中心經營，成為沿線重要節點。

此外，冠德亦同步推進住宅產品線，第一季進場的「冠德崇德綻」採先建後售模式，規劃地上24層、取得黃金級綠建築標章，主打39至59坪、3至4房產品，鎖定換屋與自住族群。

▲在房市回歸理性的背景下，建商對軌道建設的布局策略也出現轉型。（圖／記者陳筱惠攝）

同樣看好軌道經濟的日勝生集團，近年積極插旗捷運沿線聯合開發案，包括文心崇德G6站、文心櫻花G8a站及南屯G11站等站點。

其中，「文心崇德G6站聯開案」已於去年7月動工，未來將興建地上27層、地下5層建築，總樓板面積逾9000坪，結合郵政、商場與住宅等多功能智慧場域，最快預計2028年下半年完工。

新美齊與允將建設亦於水安宮站與文心森林公園站間，規劃推出地上52層、地下8層的複合式大樓，整合住宅、商辦與店鋪機能，基地面積達2332坪，整體開發規模龐大，總銷上看400億元，成為捷運軸線上指標級開發案。

21世紀不動產資深經理沈政興分析，在房市回歸理性的背景下，建商對軌道建設的布局策略也出現轉型，已從過往單點卡位，進一步升級為結合商辦、住宅、零售與公共空間的「站城整合」開發模式。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章說，軌道經濟不僅提升土地使用效率，也能引入就業人口與服務機能，分散單一住宅市場波動風險。

