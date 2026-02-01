等了16年！南鐵地下化軌道全接合　專家點名2站最有感

▲台南鐵路地下化自2010年啟動，歷時16年，終於邁入最後收尾階段，30日舉辦「全線軌道接合典禮」。（圖／台南市政府提供）

記者張雅雲／高雄報導

台南鐵路地下化自2010年啟動，歷時16年，終於邁入最後收尾階段，30日舉辦「全線軌道接合典禮」，所有軌道正式接合，大幅改善交通瓶頸，預計第一階段年底達成通車目標。信義房屋專家表示，2增設站可補強當地交通機能，周邊房市受惠最多。

台南市交通局表示，「台南市區鐵路地下化計畫」工程起點位於永康大橋站南端，向南經台南車站至大林路平交道以南約0.6公里，全長約8.23公里，行經北區、東區及仁德區等行政區域。計畫完工後，將增設林森站及南台南站2座通勤車站，並縫合鐵道兩側道路。

該工程自自2010年啟動，歷時16年，終於邁入最後收尾階段，30日交通部舉辦「全線軌道接合典禮」。台南市長黃偉哲表示，鐵路地下化後增設林森站與南台南站等通勤車站，並消除多處平交道、地下道及陸橋等設施，對都市縫合、交通改善及城市發展具有關鍵意義，未來只要啟動相關轉換程序，鐵路即可順利切換至地下化系統。

交通部長陳世凱表示，交通部將全力推動第一階段工程在今年內達成通車的目標，讓市民實際感受鐵路地下化帶來的改變。台南市交通局預估，12月辦理軌道切換至地下通車，同步啟用台南地下車站，後續新增的林森站、南台南站則規劃分別於2029年9月、2030年9月啟用。

▲交通部將全力推動第一階段工程在今年內達成通車目標，讓市民實際感受鐵路地下化帶來的改變。（圖／台南市政府提供）

信義房屋台南民生店協理張榮表示，新增2站可以補強當地交通機能，是鐵路地下化後沿線房市中受惠最大，目前南台南站周邊重劃區新案單價已站上4字頭，附近成熟商圈的房市則以舊透天為主，以土地行情來看，該區土地單價約每坪40~50萬元，若基地20~30坪，單是土地成本就千萬元，透天總價多落在2000萬元以上，屋齡普遍超過30年。

至於林森站周邊，張榮表示，區內同樣以透天產品為主，原本因鐵道形成的東西向阻隔將被打通，動線改善後，能更順利銜接文化中心等核心區段，生活便利性大幅提升。

張榮說：「林森站周邊透天坪數差異大，部分早期老透天地坪可達40~60坪，土地單價同樣落在4字頭，總價多在2000萬元以上；但仍有部分基地較小、20坪上下的老透天，總價仍有機會千萬元入手，不過屋齡多已達40~50年以上。」

