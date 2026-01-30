新屋一坪80萬「台北蛋白區or新北蛋黃區？」專家推後者：條件更好

▲示意圖。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

在房價高漲的現狀下，購屋預算有限的民眾，面臨區域選擇的交叉路口，一名網友表示，如果想買一間屋齡5年以下的房子，預算為一坪80萬，該選台北市東湖、文山區，還是選新北土城、板橋，並進一步詢問兩者未來漲幅何者較高。對此，信義房屋專家表示，同樣的價位，新北的房子會比較好。

台北蛋白區vs.新北蛋黃區 80萬買哪？



[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友指出，若購屋預算為每坪80萬元，在距離捷運站步行約10分鐘的前提下，該選擇台北市邊陲地帶，如東湖、吳興街600巷或文山區，還是新北市精華區如板橋、土城的新建案，「新北的區域環境明顯比較好，台北區域環境就比較老舊」，並進一步詢問兩者未來漲幅何者較高。

貼文曝光，多數網友選擇台北市，「秒選台北，首都價值不會變」。不過也有人質疑，「台北5年以下有80萬？」「台北五年以下靠近捷運站的應該都破百了」、「吳興街600巷可以先刪除，因為即使靠山邊也不存在一坪80萬以內的新房子，實登單價最低也要快100萬」。

選擇新北市的網友則認為，「下一代對老公寓沒興趣」、「新北80萬新房屌打台北80萬老公寓」。也有人建議，「還是根據自己生活習慣、工作、休閒喜好，去思考吧」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，同樣都是一坪80萬，選擇新北的房子會更好，比起台北，可以買到條件更好的；若是看未來漲幅的話，其實兩地區是差不多的，都很保值，就看原PO的生活習慣、工作地點去選擇。