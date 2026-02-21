「地產安心亞」年銷售破200戶　1招讓退單客「2間全買」

記者陳筱惠／台中報導

暱稱「發發」的萬群地產的銷售顧問蔡旻君，踏入房地產代銷業僅短短4年，卻已創下在各個建案中穩坐「銷售第一」的驚人紀錄，甚至曾創下1年內成交超過200戶佳績，成為名副其實的「銷售女神」。

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！ 一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲萬群地產的銷售顧問蔡旻君，外號發發，僅踏入房地產界僅短短4年，卻已創下在各個建案中穩坐「銷售第一」的驚人紀錄。（圖／記者陳筱惠攝）

在進入房地產之前，發發曾是電信業的業務高手，隨後更自行創業經營通訊行。因為一直嚮往業務工作的挑戰性，加上酷似呼呼女神安心亞的姣好外貌，讓她在4年前決定踏出舒適圈，正式轉戰地產界。





▲發發外貌出眾、身材姣好，長相酷似藝人安心亞。（圖／翻攝自發發IG）

發發說：「當時進房地產銷售正值疫情，我是從『小白』做起，當時連接待中心都不太敢進去。」但憑藉著過去紮實的業務底子與不服輸的精神，她迅速掌握專業知識，將原本被視為阻礙的疫情，化作學習遠距銷售、精進自我的契機。

發發的亮眼業績並非偶然，主管莊奇庭說：「她進地產界時就像一張白紙，是一塊吸水力極強的海綿，能迅速吸收各種專業知識。最重要的是她完全落實公司的佈局，甚至超額完成任務。」

▲發發銷售秘訣與一般資深業務不同，她不尖酸刻薄，更不隨意挑剔客戶，總是以最真誠、純粹的態度，陪伴客戶。（圖／記者陳筱惠攝）

發發銷售秘訣與一般資深業務不同，她不尖酸刻薄，更不隨意挑剔客戶，總是以最真誠、純粹的態度，陪伴客戶完成「成家」的夢想。

她說：「當時客戶剛下訂預售屋不久，卻因看了其他建案想來退單。我並沒有放棄，而是坐下來與客戶理性分析2案優劣，最終不但成功說服客戶，甚至讓對方決定兩間都買。」幾年後房屋交屋、房價上漲，客戶特地回來感謝她當時的堅持，這份信任讓她深受感動。

工作起來專業幹練，私底下的發發則展現了可愛的一面。她坦言自己的興趣就是旅遊與購物，這也是她努力工作的動力之一。

面對變動的房市，發發則是抱持樂觀態度。她認為現在是自住客進場的最佳時機，也鼓勵想入行的新人：「如果你的目標只是想賺大錢，現在可能不是最輕鬆的時機；但如果你渴望一個充滿成就感、每天都能增加新知識的舞台，房地產絕對是一個值得投入的地方！」

▲發發曾創下1年內成交超過200戶佳績，成為名副其實的「銷售女神」。（圖／記者陳筱惠攝）

▲發發小檔案。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！ 一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法



