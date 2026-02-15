櫻花妹「細心使用」成招牌！搬家清出二手物　外國人瘋搶

記者張方瑀／綜合報導

隨著春天搬家旺季即將到來，許多民眾在整理家中舊物時，往往會清出大批不要的廢棄物，但在現今時代，這些「垃圾」竟能產生意想不到的價值。現在國際市場不再僅僅強調「日本製造」（Made in Japan），而是以「日本二手」（Used in Japan）的名號，在東南亞與中東地區掀起熱潮。

日本二手成金字招牌 東南亞買家：品質好、不輕易壞

在埼玉縣的一座倉庫內，上午8時過後便停滿了貨車，一場拍賣會正熱鬧展開。現場堆放了約3萬件從沙發、冰箱到填充玩偶的二手物品，吸引約120名參加者，其中四分之一更是外籍買家。

一名來自泰國的買家接連標下多件物品，他直言，「日本的東西在泰國非常受歡迎，不僅品質好，外型也很可愛，讓人忍不住一直想挖寶。」

另一位在泰國經營日本二手專賣店「武士」的老闆也透露，店面一開門就有大批顧客湧入，架上從舊餐具、衣服到小玩具，都被當地民眾一掃而空。

不只是Made in Japan 「細心使用」成海外品牌效應

為什麼「日本二手」會如此受到海外青睞？拍賣主辦方「浜屋」代表小林一平指出，這就是所謂的「Used in Japan」品牌效應。他解釋，日本人對物品使用非常溫柔且保存細心，加上強大的動漫文化與日本品牌影響力，讓這些舊物在東南亞等地被視為高品質的象徵。

一名來自巴基斯坦、專門將物品輸出至泰國與阿聯的買家也表示，日本的東西品質優良、不易損壞，因此家鄉的人非常喜歡。當天他神情嚴肅地盯著手機競標，最終成功買下了一批玩具與雜貨。

芥子娃娃在歐洲翻紅 舊物重生創造2400萬商機

有些在日本看似無用的物品，換個地方竟身價翻倍。小林代表分享，原本以為市場不大的傳統「芥子娃娃」，帶到歐洲後竟被大讚「超可愛」；甚至連待拆除民宅清出的「軍事郵件」等古董，在海外也頗具人氣。

這家拍賣企業目前已與全球71個國家有貿易往來。在最近一次拍賣中，一台2021年產的舊洗衣機以1.6萬日圓（約台幣3300元）成交；當天共成交1450件商品，總金額高達2400萬日圓（約台幣500萬元）。

小林代表強調，許多舊物直到被淘汰前都還能正常運作，具有足夠價值，「即使在國內被視為不要的廢棄物，帶到國外就是有價值的珍品。」隨著搬家旺季到來，專家也建議民眾，不要輕易丟掉舊物，因為它們很有可能在海外賦予新的生命，甚至「意外地好賣」。