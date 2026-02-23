感嘆台灣病了！藥師開店「業績好仍要工作」：若買房早等退休

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴文萱攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

藥師林士峰近日在臉書發文感嘆「這幾年台灣生病了」，直言現在的社會「選擇比努力有用許多」。他回顧自己5年多前的人生抉擇，若當初不是冒險投入藥局分店設立，而是選擇買一棟不錯的透天厝，現在可能已經準備退休。即便分店經營成績高於平均藥局水準，他卻仍得每天戰戰兢兢工作。

林士峰在貼文中寫道，「這個社會現在是選擇比努力有用許多」，並以自身經驗為例，指出5年多前若選擇置產而非創業，如今處境可能完全不同。他坦言，雖然分店表現已優於多數藥局，但現實是責任、壓力樣樣不少，讓他不得不持續高度投入工作，也因此有感而發，認為台灣的整體結構出了問題。

不過，貼文曝光後，並非一面倒支持。有網友不同意他的說法，認為「每個階段本來就是一種選擇」，也有人反問，「如果五年前貸款融資去買台積電，現在也等著退休了」，強調人生沒有那麼多如果，更不該把個人選擇的結果，全數歸因於政府或社會「生病了」。

也有人對林士峰說法相當有共鳴，感嘆台灣確實出了問題，甚至形容「像是得了癌症」，「台灣前10%的人掌握超過一半財富，底層50%卻只擁有極少比例」，認為林士峰想表達的是「社會價值與報酬失衡」的問題，指出開店經營者承擔的風險與付出，往往高於單純資產持有者，卻未必獲得相對回報。