ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

2高2快3鐵匯聚！單元四躍升台中南屯門戶中心

▲惠宇在南屯單元四黃金三軸線交會核心，推出千坪新作「惠宇The Alpha」，擘劃都會便捷與自然同框的高品質生活提案。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／台中報導

台中南屯單元四，是近年台中少數同時具備交通門戶與低密度開發條件的重劃區，緊鄰台74線快速道路，可銜接2高2快3鐵動線；隨高鐵新市鎮計畫持續推進，D-ONE第一大百貨、台中國際足球運動休閒園區等建設陸續到位，單元二、三、四、五逐漸連成完整生活區段。

▲▼ 惠宇The Alpha 。（圖／記者劉亮亨攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台74線快速道路，可銜接2高2快3鐵動線。（圖／記者劉亮亨攝）

財經專家田大全表示，發展長達10年的單元四，又稱新八自辦市地重劃區，面積約62.76公頃，與單元二、單元三形成共同生活圈，已成為南屯地區低密度的富人聚落。周邊公園綠地與生活機能成熟，包括文心秀泰、公益路米其林商圈、迪卡儂及營收世界第一的COSTCO南屯店等都近在咫尺。

▲▼ 惠宇The Alpha 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼單元四周邊公園綠地與生活機能成熟。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼ 惠宇The Alpha 。（圖／記者劉亮亨攝）

單元四以環境清幽、綠覆率高與聯外便捷等特性受到關注，可迅速接軌國道一號與台74線，並鄰近高鐵台中站，在重大建設帶動下，成為南屯潛力強勁的優質住宅區。

▲全台首座足球運動休閒園區-模擬圖。（圖／台中市政府提供）

▲台中國際足球運動休閒園區預計2027年正式啟用。（圖／台中市政府提供）

田大全進一步指出，單元四車程約數分鐘即可達目前全台規劃最大型的D-ONE第一大百貨，未來提供更多元的消費選擇；另有預計在2027年正式啟用的台中國際足球運動休閒園區，以及高鐵新市鎮生態公園等，未來將為南屯一帶補足更大尺度的休閒與開放空間。

▲▼ 惠宇The Alpha 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲惠宇The Alpha坐落於黃金三軸線交會核心。（圖／ETtoday資料照）

看準區域價值，惠宇建設在龍富十路、鎮富園道、文心南五路黃金三軸線交會核心，推出新作「惠宇The Alpha」，打造永續居住範本。惠宇建設副專江佩靜說明，社區以低密度生態工法作為主要規劃，基地面積約1576坪，三面臨路都有超過20米以上的棟距，強調「引風、增綠、留藍」概念，加上下樓約500公尺以內囊括6萬坪綠，營造宜居環境。

▲▼ 惠宇The Alpha 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲惠宇The Alpha基地面積約1576坪。（圖／記者劉亮亨攝）

「惠宇The Alpha」整體規劃地上15層雙塔設計，全區純住宅、零店面，主打38~43坪3房格局，一層5戶、雙梯配置。延續惠宇一貫的建築思維，從結構安全、省能節電到後續維護，都預先納入長期使用考量。

▲▼主打38~43坪3房格局。（圖／記者劉亮亨攝）

江佩靜特別提及三大工法：第一「ESG百年永續工法」，公設使用一級能效的節能冷氣，住宅部分採水電上配管(由上往下)配置，未來變更室內裝修不用敲打結構體；第二「靜音革命」，樓地板RC結構加厚到20公分以及降噪地板，搭配衛浴當層排水，可降低鄰里間噪音與防水糾紛；第三「舒適好宅」，住家層高3.6米，以陽光、空氣、水的理念規劃，採光充足、空氣流動性高，讓居住品質決定住宅價值。

▲住家層高3.6米，採光充足、空氣流動性高。（圖／記者劉亮亨攝）

當住宅回到生活本質，選擇低密度、安靜、有餘裕的環境，成為越來越多人的考量。惠宇走過50年，累積半世紀的信任，持續精進調整，以百年建築為願景，擘劃出都會便捷與自然同框的高品質生活提案，成就值得傳承的家。

關鍵字：台中南屯單元四新八自辦市地重劃區台74線高鐵台中站高鐵新市鎮d-one第一大百貨台中國際足球運動休閒園區高鐵新市鎮生態公園costco南屯店惠宇惠宇the alpha龍富十路文心南五路鎮富園道

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

小型建商縮手！鳳山「帶建照地」1.4億求售　專家揭市場僵局

房市買氣急凍，過去搶地的建商，現在也開始把手上的土地拿出來賣。高雄鳳山近期有1筆帶建照土地釋出，基地面積307.64坪，開價1億4767萬元，換算土地單價約每坪48萬元。專家表示，在目前市況下，除非價格真的夠便宜，否則多數建商接手意願並不高。

1小時前

買房主力變了！女性購屋占比連5年升　3都「女主人」過半

女性購屋占比顯著提升，5年增加2.1%，其中台北市、新北市、台中市占比超過5成。另外，這5年來女性購屋占比增加最多的為台南市，增加2.7%，來到48.3%。

2小時前

每坪飆破143萬！七期豪宅迭創天價　在地：買方超小眾

隨著房市進入結構性調整階段，市場轉向檢視產品本質，雖然高總價、大坪數住宅因買方有限導致成交週期拉長，但核心地段的「蛋黃區」卻展現極強抗跌性，甚至頻創天價。

3小時前

德安百貨養蚊4年變「迷因」　台南人敲碗IKEA、唐吉訶德

台南東區地標之一的德安百貨2022年熄燈後，原本由天籟資本接手，但至今仍未重新開門營運，反而被網友玩成「大型許願池」。從IKEA、唐吉訶德、一蘭拉麵到鼎泰豐，台南人最想要的4大品牌，輪番被點名進駐，讓德安百貨意外成為熱門迷因。

3小時前

2高2快3鐵匯聚！單元四躍升台中南屯門戶中心

單元四以環境清幽、綠覆率高與聯外便捷等特性受到關注，可迅速接軌國道一號與台74線，並鄰近高鐵台中站，在重大建設帶動下，成為南屯潛力強勁的優質住宅區。

4小時前

台中房價高掛！「快道宅」崛起　2房預算升級格睿別墅人生

隨著台中核心區房價攀升，蛋黃區站上6字頭，不少購屋族，開始將目光投向30分鐘通勤圈中尋覓新的生活型態。其中，具備地理優勢與價格親民特性的彰化花壇，因緊鄰台74甲線（彰化東外環），成為近期房市外溢中的最強黑馬。

5小時前

美房市回暖！1月4.5萬間房屋重新掛牌　占市場3.6％創10年新高

美國春季房市傳統旺季已展開。儘管整體交易動能仍不強，但市場已出現回暖跡象，部分去年撤出市場的屋主正重新掛牌出售房屋。房地產經紀公司萊坊（Redfin）數據顯示，今年1月約有4萬5000間去年撤下市場的房屋重新掛牌出售，創下萊坊追蹤此指標10年來最高1月紀錄，占當月所有在售房屋的3.6％。

17小時前

賣房住郵輪！6旬單親媽甩債半年跑遍3大洲　不當房奴

美國紐澤西州女子蘇巴爾（Sue Barr）原本深陷沉重的債務泥沼，為了擺脫經濟壓力並實現旅行夢想，毅然決然賣掉心愛的房子，搬到豪華郵輪上生活與工作。這場破釜沉舟的冒險讓她在短短半年內踏足三大洲，徹底告別過去被債務壓得喘不過氣的生活。

17小時前

新莊920戶社宅決標！ 近捷運輔大站、輕軌

位於新北市新莊區的「塭仔圳青年社會住宅」統包工程已在日前決標，據了解該案總經費約68.3億元，預計在明（2027）年上半年開工，未來可提供在地920戶居住單元及570個以上的汽車停車位。

18小時前

商業街撐不住了？陸大城市2025租金跌勢擴大　百條街年減0.81%

中國專業研究機構於23日公布最新統計指出，2025年全年，中國15座重點城市共計100條主要商業街的店面租金，較前一年下滑0.81%，不僅延續跌勢，且較2024年的降幅再擴大0.39個百分點。

19小時前

【多處旗幟遭殃】柯文哲布條被寫「王八、貪汙犯」！　民眾黨深夜衝警局提告

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

「頂樓加蓋」月收租10萬？　法..

台積電發威！　楠梓44年公寓「..

「江蕙概念股」賺飽飽　砸2.4..

浴室鏡子變髒怎處理?家事達人曝..

網紅帶頭買日本老屋！日作家曝「..

台灣地王「三重幫」四公子首度露..

大統百貨拆屋還地　地價每坪38..

不生小孩「為何還要買三房？」　..

台北車站輸了！全台最賺錢車站是..

「租屋5關鍵字」秒發抖　苦主揭..

ETtoday房產雲

最新新聞more

小型建商縮手！鳳山「帶建照地」..

買房主力變了！女性購屋占比連5..

每坪飆破143萬！七期豪宅迭創..

德安百貨養蚊4年變「迷因」　台..

2高2快3鐵匯聚！台中單元四崛..

台中房價高掛！「快道宅」崛起　..

美房市回暖！1月4.5萬間房屋..

賣房住郵輪！單親媽甩債半年跑遍..

新莊920戶社宅決標！ 近捷運..

中國100條商業街租金跌幅擴大

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366