2高2快3鐵匯聚！單元四躍升台中南屯門戶中心

▲惠宇在南屯單元四黃金三軸線交會核心，推出千坪新作「惠宇The Alpha」，擘劃都會便捷與自然同框的高品質生活提案。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／台中報導

台中南屯單元四，是近年台中少數同時具備交通門戶與低密度開發條件的重劃區，緊鄰台74線快速道路，可銜接2高2快3鐵動線；隨高鐵新市鎮計畫持續推進，D-ONE第一大百貨、台中國際足球運動休閒園區等建設陸續到位，單元二、三、四、五逐漸連成完整生活區段。

▲台74線快速道路，可銜接2高2快3鐵動線。（圖／記者劉亮亨攝）

財經專家田大全表示，發展長達10年的單元四，又稱新八自辦市地重劃區，面積約62.76公頃，與單元二、單元三形成共同生活圈，已成為南屯地區低密度的富人聚落。周邊公園綠地與生活機能成熟，包括文心秀泰、公益路米其林商圈、迪卡儂及營收世界第一的COSTCO南屯店等都近在咫尺。

▲▼單元四周邊公園綠地與生活機能成熟。（圖／記者劉亮亨攝）

單元四以環境清幽、綠覆率高與聯外便捷等特性受到關注，可迅速接軌國道一號與台74線，並鄰近高鐵台中站，在重大建設帶動下，成為南屯潛力強勁的優質住宅區。

▲台中國際足球運動休閒園區預計2027年正式啟用。（圖／台中市政府提供）

田大全進一步指出，單元四車程約數分鐘即可達目前全台規劃最大型的D-ONE第一大百貨，未來提供更多元的消費選擇；另有預計在2027年正式啟用的台中國際足球運動休閒園區，以及高鐵新市鎮生態公園等，未來將為南屯一帶補足更大尺度的休閒與開放空間。

▲惠宇The Alpha坐落於黃金三軸線交會核心。（圖／ETtoday資料照）

看準區域價值，惠宇建設在龍富十路、鎮富園道、文心南五路黃金三軸線交會核心，推出新作「惠宇The Alpha」，打造永續居住範本。惠宇建設副專江佩靜說明，社區以低密度生態工法作為主要規劃，基地面積約1576坪，三面臨路都有超過20米以上的棟距，強調「引風、增綠、留藍」概念，加上下樓約500公尺以內囊括6萬坪綠，營造宜居環境。

▲惠宇The Alpha基地面積約1576坪。（圖／記者劉亮亨攝）

「惠宇The Alpha」整體規劃地上15層雙塔設計，全區純住宅、零店面，主打38~43坪3房格局，一層5戶、雙梯配置。延續惠宇一貫的建築思維，從結構安全、省能節電到後續維護，都預先納入長期使用考量。

▲▼主打38~43坪3房格局。（圖／記者劉亮亨攝）

江佩靜特別提及三大工法：第一「ESG百年永續工法」，公設使用一級能效的節能冷氣，住宅部分採水電上配管(由上往下)配置，未來變更室內裝修不用敲打結構體；第二「靜音革命」，樓地板RC結構加厚到20公分以及降噪地板，搭配衛浴當層排水，可降低鄰里間噪音與防水糾紛；第三「舒適好宅」，住家層高3.6米，以陽光、空氣、水的理念規劃，採光充足、空氣流動性高，讓居住品質決定住宅價值。

▲住家層高3.6米，採光充足、空氣流動性高。（圖／記者劉亮亨攝）

當住宅回到生活本質，選擇低密度、安靜、有餘裕的環境，成為越來越多人的考量。惠宇走過50年，累積半世紀的信任，持續精進調整，以百年建築為願景，擘劃出都會便捷與自然同框的高品質生活提案，成就值得傳承的家。