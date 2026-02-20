ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

香氛、潮流與老屋交會　迪化街百年老屋成為時尚新舞台

▲ 香氛、潮流與老屋交會　百年老屋成為時尚新舞台。（採訪撰稿／記者王威智）

記者王威智／採訪報導

農曆年走進大稻埕，熟悉的畫面沒有消失。人潮、南北貨香氣、年節採買的節奏依舊存在。但如果把腳步放慢，會發現這條百年老街，正在悄悄換一種被觀看的方式。

近年，國際品牌不再只進駐百貨與商業商圈，而是選擇走進大稻埕的百年街屋。紅磚牆、鐵窗花與三進式老宅被完整保留下來，品牌沒有「覆蓋」歷史，而是選擇與它共存。農曆年走進這裡，逛的不只是店，而是一條正在發生轉變的城市街景。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 迪化街老屋再造 。（圖／記者王威智攝）

▲▼ 農曆年走進大稻埕，年貨人潮依舊，但國際品牌進駐百年街屋，讓老街在熟悉節奏中悄悄展現全新的城市風格 。（圖／記者王威智攝）


在132年的老屋裡，為新的一年重新定義「生活儀式」

英國香氛品牌 Jo Malone London 將台灣最大、也是全亞洲規模數一數二的獨立門市，落腳大稻埕。選址的，是一棟已有 132 年歷史 的巴洛克式建築，過去曾是外國使館與警政空間，如今成為香氛與城市記憶交會的場域。

品牌進駐時，刻意保留老屋原有的磨石子地板、牆面結構與中西合璧的建築語彙，並以檜木、木質層架與時間軸裝置，重新梳理空間動線。服務人員都會細心解說，感受香氛不只是被陳列，而是被安排成一段「慢下來」的體驗流程，讓選香變成農曆年裡的一種生活儀式。

這裡二樓是品牌目前全亞洲最大的展演與體驗空間。從獨家雕刻服務、限定包裝，到只能在大稻埕門市體驗的香氛系列，還有近日推出的「限量櫻花香氛系列」，怦然心動的浪漫氛圍在老屋空間中，低調歌頌日本文化中令人情有獨鍾的櫻花之美。成為節慶期間另一種不張揚的風景。吸引不少海外旅客專程前來。香味被帶走，但記憶，被留在老屋裡。

▲▼ 迪化街老屋再造 。（圖／記者王威智攝）

▲▼ 英國香氛品牌進駐大稻埕 132 年巴洛克老屋，在保留歷史肌理的空間中，讓選香成為農曆年裡一場慢下來的生活儀式 。（圖／記者王威智攝）

▲▼ 迪化街老屋再造 。（圖／記者王威智攝）

▲▼ 迪化街老屋再造 。（圖／記者王威智攝）

▲ 英國香氛品牌在老屋店內推出獨家大稻埕禮盒與客製化雕刻服務，並以限量櫻花香氛系列，為百年空間注入低調而浪漫的節慶氣息 。（圖／記者王威智攝）


把經典穿進老城，讓走春多一點街頭態度

另一端，adidas Originals 則選擇在永樂市場周邊落腳，將「經典不斷前行」的品牌精神，帶進老城街區。門市外觀保留紅磚立面與鐵窗花細節，三葉草標誌低調嵌入街景，讓新舊語彙在同一條街上並行。

走進店內，磨石子地板、木質結構與在地街區記憶被重新轉化成空間語言。一樓設有結合藥材行靈感的客製工房，提供燙印與改造服務，讓鞋款與服裝不只是新品，而是一段屬於大稻埕的城市紀念。

▲▼ 迪化街老屋再造 。（圖／記者王威智攝）

▲▼ 運動品牌進駐永樂市場周邊百年街區，保留紅磚與鐵窗花元素，結合客製工房服務，讓經典潮流在老城中展現全新的街頭態度  。（圖／記者王威智攝）

▲▼ 迪化街老屋再造 。（圖／記者王威智攝）

▲▼ 迪化街老屋再造 。（圖／記者王威智攝）

▲ 百年街屋保留紅磚牆、鐵窗花與花格磚細節，讓 品牌的三葉草標誌自然融入老城風景 。（圖／記者王威智攝）


風格態度進場，存在本身就是一種宣示

同樣選擇進駐百年街屋的，還有來自紐約的彩妝品牌 M.A.C。不同於細膩敘事，品牌以鮮明視覺與強烈態度切入街區，在老屋輪廓中留下明確識別。它不試圖融化，而是選擇站得很直，成為老街裡最直接的一抹當代風格。

▲▼ 迪化街老屋再造 。（圖／記者王威智攝）

▲▼ 來自紐約的彩妝品牌 進駐百年街屋，在老街輪廓中留下最醒目的當代風格宣示 。（圖／記者王威智攝）

▲▼ 迪化街老屋再造 。（圖／記者王威智攝）


時間本身就是設計，調香、封蠟、貼標封存永恆溫度

同樣選擇大稻埕的，還有以「現場調製」聞名的香氛品牌 Le Labo。品牌保留原有街屋結構，在老木樑與斑駁牆面之間調香、封蠟、貼標，讓每一瓶香水都記錄下當下的時間與溫度。

對 Le Labo 而言，老屋不是背景，而是香氣的一部分。空間的痕跡、城市的節奏，都成為氣味生成的條件，也讓這間店本身，成為只能在大稻埕存在的版本。

▲▼ 迪化街老屋再造 。（圖／記者王威智攝）

▲▼ 香氛品牌落腳大稻埕老街屋，在原有木樑與斑駁牆面間現場調香、封蠟與貼標，讓時間與城市氣息一同被封存在每一瓶香水中 。（圖／記者王威智攝）

▲▼ 迪化街老屋再造 。（圖／記者王威智攝）

當全球品牌不再只追求制式化門市，而是回到「地方故事」本身，大稻埕也被重新定義。它不是被時代留下來的老街，而是選擇向前，成為下一個故事發生的舞台。今年農曆年，走進迪化街，或許你會發現：年貨依舊在，但大稻埕，已經多了一種屬於台北的世界感。

大家還看了：

>> 盆花一插就像雜草？花藝師公開海綿泡法、花材位置一次說清

>> 過年送禮別再只送餅乾盒　教你在家用多餘花材插出心意花禮

>>過年團圓飯年味有儀式感！掌握餐桌佈置重點：紅色比例別超過四分之一

關鍵字：大稻埕迪化街百年老屋老屋活化城市風格時尚街區香氛品牌潮流品牌居家生活生活風格農曆年走春景點台北街區歷史建築空間設計Jo Malone Londonadidas OriginalsM.A.CLe Labo羅凱芸王威智ETtoday生活消費新聞房產生活設計宅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

香氛、潮流與老屋交會　迪化街百年老屋成為時尚新舞台

農曆年走進大稻埕，熟悉的畫面沒有消失。人潮、南北貨香氣、年節採買的節奏依舊存在。但如果把腳步放慢，會發現這條百年老街，正在悄悄換一種被觀看的方式。

3小時前

浴室鋁門「冒白斑」怎麼清？大批過來人推天然神物：輕鬆去除

農曆年前不少人開始清理居家環境，有民眾發現浴室鋁門出現大片白色痕跡，以為是發霉卻怎麼刷都刷不掉，上網求助後才知道，多數情況其實是長期累積的水垢。內行人分享，只要用對方式清潔，就能讓鋁門恢復乾淨，也提醒日常保養比事後清除更重要。

3小時前

個性務實、懂存自備　數據揭12生肖買房冠軍

12生肖購屋人的成交占比曝光，最會買的為屬牛、屬豬，占比超過10%，且連續3年蟬聯冠亞軍。專家表示，屬牛者性格多半執著且務實，普遍有儲蓄習慣，深厚的自備款實力；屬豬展現逆向的投資哲學，在房市不佳時危機入市。

7小時前

砸千萬買房入住後卻愈來愈醜　女自拍意外發現「房子害她生病」

美國俄亥俄州一名女子和丈夫買下價格划算的房子，本來以為是美夢成真，沒想到住了幾個月後，自拍時發現自己的模樣變得愈來愈醜，才發現房子其實有嚴重黴菌問題，導致生病。

8小時前

北市預售單價全進「百萬俱樂部」　北投首超車士林、內湖

2025年台北市12行政區預售平均房價曝光，全區站上百萬元大關。值得關注的是，蛋白區北投平均單價拉到110.2萬元，一舉超越過去房價更高的士林、內湖，其關鍵就在於北士科拉抬。

9小時前

一家三口住17坪「又擠又小」雙薪300萬想再買一間！過來人給建議

如果買房後才發現房子的空間、地點不符合要求，該怎麼辦呢？一名網友表示，目前家庭成員為3大1小，雙親年薪為350萬元，3年前買了一間新北兩房預售屋，但現在認為買太小了，猶豫要換3房或再買一戶。對此，信義房屋專家表示，主要還是看夫妻倆的今年規劃，如果還過得去可以再買一間，原先房子就出租。

11小時前

年薪800多萬也沒用　脫衣舞孃「捧千萬頭款」想買房卻四處碰壁

澳洲一名年收入高達40萬澳幣（約台幣847萬元）的女子，決定購買一棟房子，雖然擁有超高收入，身為脫衣舞孃的她卻因為職業的關係，導致買房時面臨許多困難。

11小時前

彰化「北喬南帝」2大鬼樓走入歷史　專家揭整合秘辛

彰化縣長期流傳的都市傳說「北喬南帝」2大鬼樓，終於在2025年正式走入歷史！這2棟曾是彰化市與員林市最繁華的地標，因火災、地震淪為廢墟長達20多年，如今2棟樓的命運大翻轉。

11小時前

住都中心擴大徵才！預計招募50人、起薪3.5萬元

因應都市更新與社會住宅政策持續擴大，國家住都中心啟動「2026管理菁英招募計畫」，預計招募50人，其中含10名管理職，其餘為專業人員。招募即日起開放報名，盼吸引具備跨領域能力與領導潛力的人才加入，協助推動國家層級居住政策與城市改造任務。

12小時前

平均1天賣2.3戶　高雄「預售王」靠「All in One」抗寒

高雄2025年預售王出爐！根據實登統計，高雄預售新案單價最高由「郡都巨蛋」奪冠，以單價72.83萬元登上2025年最貴預售王，而買氣最旺則是「中山鉑悦」開賣不到半年已銷售近9成，成為高雄2025年最熱賣新案。

12小時前

【搭車逛夜市？】汽車硬闖新樂街夜市　人海「護送」2hrs脫困

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

帥過頭／工程師買房趨勢將斷　1..

廚房設計「烘碗機放上面」她不解..

年薪800多萬也沒用　脫衣舞孃..

北市最大掛售社區45戶等轉手　..

帶客戶看房「發現明顯變化！」　..

平均1天賣2.3戶　高雄「預售..

內湖109歲平房變金雞母　開發..

星級飯店也難逃！房務點名3物品..

房市慘淡「一票喊賠售？」　真實..

英夫妻變賣家產　全家移居泰國

ETtoday房產雲

最新新聞more

百年老屋成為時尚新舞台

浴室門「冒白斑」怎清？過來人推..

個性務實、懂存自備　數據揭12..

自拍愈來愈醜　女意外發現「房子..

北市預售單價全進「百萬俱樂部」..

一家三口住17坪「太擠了」　雙..

年薪800多萬也沒用　脫衣舞孃..

彰化「北喬南帝」2大鬼樓走入歷..

住都中心擴大徵才！預計招募50..

平均1天賣2.3戶　高雄「預售..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366