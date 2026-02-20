香氛、潮流與老屋交會　迪化街百年老屋成為時尚新舞台

▲ 香氛、潮流與老屋交會 百年老屋成為時尚新舞台。（採訪撰稿／記者王威智）

記者王威智／採訪報導

農曆年走進大稻埕，熟悉的畫面沒有消失。人潮、南北貨香氣、年節採買的節奏依舊存在。但如果把腳步放慢，會發現這條百年老街，正在悄悄換一種被觀看的方式。

近年，國際品牌不再只進駐百貨與商業商圈，而是選擇走進大稻埕的百年街屋。紅磚牆、鐵窗花與三進式老宅被完整保留下來，品牌沒有「覆蓋」歷史，而是選擇與它共存。農曆年走進這裡，逛的不只是店，而是一條正在發生轉變的城市街景。

▲▼ 農曆年走進大稻埕，年貨人潮依舊，但國際品牌進駐百年街屋，讓老街在熟悉節奏中悄悄展現全新的城市風格 。（圖／記者王威智攝）



在132年的老屋裡，為新的一年重新定義「生活儀式」

英國香氛品牌 Jo Malone London 將台灣最大、也是全亞洲規模數一數二的獨立門市，落腳大稻埕。選址的，是一棟已有 132 年歷史 的巴洛克式建築，過去曾是外國使館與警政空間，如今成為香氛與城市記憶交會的場域。

品牌進駐時，刻意保留老屋原有的磨石子地板、牆面結構與中西合璧的建築語彙，並以檜木、木質層架與時間軸裝置，重新梳理空間動線。服務人員都會細心解說，感受香氛不只是被陳列，而是被安排成一段「慢下來」的體驗流程，讓選香變成農曆年裡的一種生活儀式。

這裡二樓是品牌目前全亞洲最大的展演與體驗空間。從獨家雕刻服務、限定包裝，到只能在大稻埕門市體驗的香氛系列，還有近日推出的「限量櫻花香氛系列」，怦然心動的浪漫氛圍在老屋空間中，低調歌頌日本文化中令人情有獨鍾的櫻花之美。成為節慶期間另一種不張揚的風景。吸引不少海外旅客專程前來。香味被帶走，但記憶，被留在老屋裡。

▲▼ 英國香氛品牌進駐大稻埕 132 年巴洛克老屋，在保留歷史肌理的空間中，讓選香成為農曆年裡一場慢下來的生活儀式 。（圖／記者王威智攝）

▲ 英國香氛品牌在老屋店內推出獨家大稻埕禮盒與客製化雕刻服務，並以限量櫻花香氛系列，為百年空間注入低調而浪漫的節慶氣息 。（圖／記者王威智攝）





把經典穿進老城，讓走春多一點街頭態度

另一端，adidas Originals 則選擇在永樂市場周邊落腳，將「經典不斷前行」的品牌精神，帶進老城街區。門市外觀保留紅磚立面與鐵窗花細節，三葉草標誌低調嵌入街景，讓新舊語彙在同一條街上並行。

走進店內，磨石子地板、木質結構與在地街區記憶被重新轉化成空間語言。一樓設有結合藥材行靈感的客製工房，提供燙印與改造服務，讓鞋款與服裝不只是新品，而是一段屬於大稻埕的城市紀念。

▲▼ 運動品牌進駐永樂市場周邊百年街區，保留紅磚與鐵窗花元素，結合客製工房服務，讓經典潮流在老城中展現全新的街頭態度 。（圖／記者王威智攝）



▲ 百年街屋保留紅磚牆、鐵窗花與花格磚細節，讓 品牌的三葉草標誌自然融入老城風景 。（圖／記者王威智攝）



風格態度進場，存在本身就是一種宣示

同樣選擇進駐百年街屋的，還有來自紐約的彩妝品牌 M.A.C。不同於細膩敘事，品牌以鮮明視覺與強烈態度切入街區，在老屋輪廓中留下明確識別。它不試圖融化，而是選擇站得很直，成為老街裡最直接的一抹當代風格。

▲▼ 來自紐約的彩妝品牌 進駐百年街屋，在老街輪廓中留下最醒目的當代風格宣示 。（圖／記者王威智攝）



時間本身就是設計，調香、封蠟、貼標封存永恆溫度

同樣選擇大稻埕的，還有以「現場調製」聞名的香氛品牌 Le Labo。品牌保留原有街屋結構，在老木樑與斑駁牆面之間調香、封蠟、貼標，讓每一瓶香水都記錄下當下的時間與溫度。

對 Le Labo 而言，老屋不是背景，而是香氣的一部分。空間的痕跡、城市的節奏，都成為氣味生成的條件，也讓這間店本身，成為只能在大稻埕存在的版本。

▲▼ 香氛品牌落腳大稻埕老街屋，在原有木樑與斑駁牆面間現場調香、封蠟與貼標，讓時間與城市氣息一同被封存在每一瓶香水中 。（圖／記者王威智攝）

當全球品牌不再只追求制式化門市，而是回到「地方故事」本身，大稻埕也被重新定義。它不是被時代留下來的老街，而是選擇向前，成為下一個故事發生的舞台。今年農曆年，走進迪化街，或許你會發現：年貨依舊在，但大稻埕，已經多了一種屬於台北的世界感。

