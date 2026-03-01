家人沒贊助！買房基金「全靠投資、儲蓄」有可能嗎　網吐真心話

▲有辦法靠自己買房嗎？（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／曾筠淇報導

高房價時代，年輕人想成家立業困難重重。近日有一名男網友發文指出，他觀察台中某區房價目前每坪約30萬元，雖然對未來漲幅不確定，但透過長期投資與儲蓄，是否仍有機會靠一己之力買房？貼文曝光，引起討論。

瞄準台中！靠自己買房應該有機會

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名網友在Dcard上，以「社畜想靠一己之力買房」為標題發文，提到他鎖定目前每坪約30萬元的台中某區，雖然房價走向難測，但他認為現階段努力一下，應該還是有機會的。

原PO特別關注到台股，認為每個月定期定額，之後更隨收入狀況增加投入金額，說不定40幾歲有望買房。當然，如果有另一半過下半輩子，兩個人一起存錢一定可以更快達到目標。原PO最後也說，如果家裡沒有贊助頭期款，也沒有中樂透，要完全靠定期定額、儲蓄來買房，應該是有可能的，大家的想法呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「六都的話我覺得台北很難，其他好好理財、賺錢都有機會」、「可以開啟斜槓模式，創個新業讓自己有2家以上的店，讓自己收入倍增」、「不用看不起自己，時間到就能買了，前提是不要眼高手低，跟好好當個正常人」、「重點就是要有耐心，時間才能讓人穩穩變有錢」、「我一直在憑一己之力圓買房夢啊，除了個股不碰，主動基金、ETF、高利活存都用上了，還兼職」。