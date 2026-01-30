遭諷「兩頭不到岸」！　房仲指：雙捷運分2種

▲雙捷運產品是否具備吸引力，關鍵並非與捷運的距離，而是整體通勤條件與居住感受的綜合判斷。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

「雙捷運」常常出現「兩頭不到岸」不到案的狀況，被市場詬病。信義房屋專家表示，雙捷運受到市場青睞有3大原因，而其中產品大致可分為兩類，分別是兩站點、同站兩條線。

建案銷售時常以「雙捷運」作為訴求，但市場上也不乏質疑聲音，認為不少產品實際位於兩站之間，走到任一站都得花上一段時間，戲稱為「兩頭不到岸」。

信義房屋復興民生店專案執行經理施雅惠表示：「雙捷運產品之所以受到市場青睞，首先是轉乘彈性高，通勤路線選擇多元。其次同時串聯兩個生活圈，採買、醫療、學校與公園資源完整。第三距離車站保有適度緩衝，居住體感較為安靜。」

從市場條件來看，雙捷運產品大致可分為兩類。一類是基地位於兩個不同捷運站之間，步行可抵達兩站，另一類則是單一車站即可轉乘兩條捷運線。

▲以台北市通勤尺度而言，步行8~10分鐘內皆屬近捷運範圍。（示意圖／ET資料照）

信義房屋復興民生店專案經理林亦珈表示：「以台北市通勤尺度而言，步行8~10分鐘內皆屬近捷運範圍，但貼近站口未必是最理想條件，車流、人潮、商業活動密集，反而可能影響日常動線與居住安靜度。」

林亦珈補充：「部分基地位於捷運穿越幹道的建案，在開挖與施工過程中需同步接受捷運單位監控，相關結構安全更是購屋族關注重點。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「在這房市不景氣中，捷運確實成為雙北的保值神器，觀察訴求緊鄰捷運站的物件，指名度、銷售狀況都較佳，但要留意捷運本身的方便度，像是班次、運量、路線，價值度也有頗大的差異。」

