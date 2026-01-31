黃舒衛／科技巨頭回防台灣「暴力掃貨」　房市分化賽局浮現

▲2026年開局，台灣科技產業迎來史上最強勁的「利多落地」。（圖／記者鄭遠龍攝）

文／高力國際業主代表服務部董事黃舒衛

2026年開局，台灣科技產業迎來史上最強勁的「利多落地」。隨著台美貿易協議正式公布，台灣不僅確立了與日、韓同等的貿易待遇，更成為全球首個取得半導體關稅優惠的國家。這股正向能量直接點燃了工業不動產市場，指標企業從年初起就展開「暴力式掃貨」。

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！ 一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

繼美光（Micron）掃下銅鑼廠、凱基人壽百億奪標信義區後，銅箔基板龍頭台光電（2383）也在1月底斥資27.8億元殺進桃園觀音，買下萬坪廠房。這不只是買地，更是台商在地緣政治裂縫中，確立台灣作為「全球AI研發大腦」地位的戰略補貨。

這場「投資換市場」的賽局，讓台灣隊站進舞台中心，但並非整體回溫，而是資金在追逐具有「生產性」的生產要素、產能基地，與傳統土地套利已是截然不同的邏輯。

▲2026年租金、價格、利率的矛盾僵局，即將被打破。（圖／記者鄭遠龍攝）



然而，商用市場雖有大廠撐盤，租賃端的未爆彈卻已進入倒數。

按內政部統計，六都辦公類（G類）建照核發量在過去幾年累積突破640萬坪，這股海量供給將在未來5年集體上市。若利率高檔不退，明年金管會要求壽險業的租金報酬率，將抬升至2.895%，房東被迫調租卡位，過去一窩蜂湧入的投資客將迎來最嚴峻的生存測試。租金、價格、利率的矛盾僵局，即將被打破。

住宅市場同樣在回吐過去貨幣超發的「未來價」。在撐不過高息壓力、等不到政策接盤的當下，量價修正格局已定。

▲高力國際業主代表服務部董事黃舒衛認為房市正在進入一個新的平衡重建期，不再是單向上行。（圖／業者提供）

市場開始從「比誰敢追價」，轉向「比誰撐得久」。過去靠資金行情堆高的價格結構，正逐步回歸使用價值本身，投資型買盤退潮，自住與換屋客反而握有更大的談判空間。開發商不再只談品牌溢價，而是回到產品規劃、付款彈性與實際生活機能競爭。

尤其在中南部與重劃區，供給釋出節奏遠快於人口與產業承接速度，價格若無法同步調整，只會讓成交週期被迫拉長。部分建商已開始從「撐價不讓利」，轉向「微調價、換速度」，檯面上看似穩定，檯面下則是現金流與去化率的耐力賽。

房市正在進入一個新的平衡重建期，不再是單向上行，而是區段、產品、客群全面分化。未來真正能撐住價格的，不是話題，而是能不能被住、被租、被市場真正消化。當資金紅利退場，留下來的，才是房地產最真實的價值底牌。

►黃舒衛小檔案

學歷：政治大學地政系碩士

經歷：國泰世華銀行、聯邦銀行不動產管理部、信託部、東亞建築經理公司市場分析師、永慶房產集團研展中心經理、瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監

現職：高力國際業主代表服務部董事