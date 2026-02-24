沒小孩繼承...買房死後只能充公？網曝關鍵：你不懂房產金融價值

▲少子化下，有網友認為買房只是便宜了國庫。（示意圖／unsplash）

記者王麗琴／綜合報導

現代人選擇不婚不生的人越來越多，在單身沒子女的情況下，身後的房產就只能充公？就有一名網友表示，不少人拼命一輩子只為買房，但若無子嗣繼承最終資產會收歸國有，讓他直呼「沒後代買房死後充公是傻瓜」。貼文引發網路論戰，大批網友與有房者認為「居住權」與「資產流動性」才是房產真正的價值所在。

該名網友在臉書「買房知識家【 M傳媒 】」發文，指稱台北市無人繼承的房產數量龐大，截至2024年3月，因逾期未辦理繼承登記的土地逾1.9萬筆、建物超2400，面積總計超30個大巨蛋，價值高達779億元以上，反映高齡化及少子化下，嚴重的繼承問題，「若15年仍無人認領，將會被公開標售，所得歸公」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO根據數據指出2關鍵原因：

1.龐大面積與價值：台北市每年新增數百人未辦理繼承，至2024年累計已列管土地逾311公頃，建物高達2477棟，價值驚人，且此類案件持續增加。

2.原因：少子化、高齡化，導致繼承人拋棄繼承、無子無親戚。

貼文一出許多已買房者認為並非為了傳家，而是為了保障老年的生活品質。網友指出，台灣租屋市場對長輩極不友善，買房是為了在有生之年能住在自己喜歡的環境、不受房東干涉地裝潢，「至少老了不用被房東拒租搬來搬去，也不用擔心下期房租怎麼繳出來！」資產即便最後回流社會，也是建立在屋主已經「爽住一輩子」的前提之上，並非白忙一場。

而針對「充公說」，內行人點出房產具有強大的金融操作空間，「誰說一定要留個後代，我自己有房，那是我的底氣我的能力，買不起就不要在那543」、「看來你是不懂房子開槓桿的價值喔」，認為即便沒有子嗣，屋主仍能透過「以房養老」向銀行貸款換取生活費，或是在生前立下遺囑將房子捐贈給慈善機構、鄰居甚至摯友。