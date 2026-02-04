北市行二行三公辦都更過關！都審會點頭　基地開挖率放寬至70%

▲北市行二行三都更案送審，委員要求補強開放空間與行人友善設計，案件修正後通過，市府盼成為公辦都更示範案例。（圖／國家住宅及都市更新中心）



記者董美琪／綜合報導

由國家住宅及都市更新中心主導的台北市「行二、行三公辦都市更新計畫」，1月29日送交台北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審議。委員會認為，相關設計仍需加強整合建築周邊開放空間與使用細節，經討論後，同意將基地開挖比例由原本規劃的60%放寬至70%，並在修正委員意見後，原案獲得通過。

都審會當天審查的案件，為「公辦都更－國家住都辦公大樓暨集合住宅新建工程」，內容涉及修訂台北市中正區華山地區行政專用區（二）與行政專用區（三）的土地使用管制細部計畫。

根據規劃資料，該更新案以公辦都市更新模式推動，未來將興建供中央與台北市政府共同使用的聯合辦公大樓，並配置住宅設施，期望結合周邊華山文化創意產業園區，形塑兼具行政、辦公與藝文休閒機能的複合空間。

基地位置坐落於市民大道二段、林森北路、北平東路及天津街所圍成的街廓，鄰近行政院與警政署，位於台北車站東側核心區域。規劃構想將開放地面層空間，串聯台北車站、華山草原及文創園區，打造連續性的城市活動廊帶。

審議過程中，多名委員指出，地面層公共空間應更貼近民眾實際使用需求，行人動線需更友善，同時建議保留既有老樹，並加強改建後的綠化配置與整體景觀設計。

此外，委員也提醒申設單位須審慎規劃車道坡度與停車場出入口，避免對周邊交通造成衝擊。由於基地鄰近華山文創園區與公園綠地，整體設計可朝「都市中央公園」概念思考，最終同意放寬基地開挖比例至70%。

都審會會議主席、台北市都發局副局長劉美秀裁示指出，本案歷經長時間規劃，核心目標即在於串聯華山藝文聚落與台北車站軸線，塑造具代表性的城市公共空間，期盼申設單位充分納入委員建議，使本案成為公辦都市更新的示範案例。修正後，全案順利通過審議。