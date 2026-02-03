2.1億買下整座鎮！澳洲「5人小鎮」求售　唯一住戶崩潰：沒家了

▲澳洲維多利亞州利科拉（Licola）小鎮。（圖／翻攝自Facebook／Licola Wilderness Village）



記者張方瑀／綜合報導

在澳洲維多利亞州崎嶇的灌木叢林深處，藏著一座名為「利科拉」（Licola）的迷你小鎮。這裡常住人口僅有5人，卻擁有加油站、雜貨店與露營車公園。然而，這座歷史悠久的小鎮近期卻被擁有者「獅子會」（Lions Club）悄悄掛牌求售，開價最高為1000萬澳幣（約台幣2.1億元），引發當地居民與支持者的強烈憤怒與不安。

全鎮求售 台幣2.1億就能當鎮主

利科拉距離墨爾本約三小時車程，由幾棟木板房、一家雜貨店、一個露營車公園和一座加油站組成。儘管規模微小，它卻是旅人前往高山國家公園（Alpine National Park）的重要補給站，更在過去50年來持續舉辦青少年外展計畫。

這座小鎮由當地的「利科拉獅子村董事會」（Lions Village Licola board）私有管理，但該組織因不堪連年虧損，去年底於網路刊登出售資訊。根據房地產清單，整座小鎮的開價落在600萬至1000萬澳幣之間。

「家外之家」夢碎 唯一住戶面臨驅逐

目前，經營雜貨店的歐唐納（Leanne O'Donnell）是鎮上唯一的全職居民。她與孩子及好友一家人居住在此。歐唐納在2022年買下店面經營權，原以為租約能延長至15年，卻在今年1月被董事會告知小鎮將被賣掉，且她必須在1月31日前搬離。

「我真的非常愛這座城市，」歐唐納向BBC坦言，她將利科拉視為旅人的「家外之家」，甚至是鄉村消防局（CFA）與大車司機的重要聯絡人。她曾提議發起募款協助董事會渡過難關，卻遭到拒絕。

董事會明確告知，因為擁有土地與建築所有權，他們將直接收回她的生意，讓她無家可歸。

8000人連署抗爭 獅子會：營運已不具永續性

小鎮求售的消息傳出後，在社群媒體引發劇烈震盪。不少網友痛批，在旅遊旺季強行關閉商店是「愚蠢至極」，更有人擔心這座充滿回憶的小鎮會徹底消失或過度商業化。目前已有超過8000人參與線上連署，希望能讓歐唐納續約留下來。

針對外界抨擊，利科拉獅子村董事會發布聲明表示，由於經營成本上漲、保險費飆升、設施老舊及參加人數下降，繼續持有該村莊已「不再具備永續性」。

董事會主席卡魯瑟斯（Denis Carruthers）強調，出售的決定是為了保護支持弱勢青少年的「使命」，未來收益將投入新基金會，資助孩子參加其他專業營隊。

雖然目前新買家身分不明，但董事會透露市場對這塊地產有著「極高興趣」。對於守護家園的居民與支持者而言，這座迷你小鎮的未來仍是一片迷霧。