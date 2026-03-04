入住新家2年！浴室玻璃門仍亮到發光　她曝秘訣：沒長過水垢

▲原PO分享浴室乾濕分離玻璃門保養秘訣，只要2分鐘就能維持光亮如新。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者王麗琴／綜合報導

浴室乾濕分離能避免地板濕滑，減少發霉情況，因此現在不少人家裡都採用乾濕分離設計的浴室，但乾濕分離的玻璃門在潮濕的環境下，若沒定期清潔易堆積水垢而變霧。就有一名女子分享，自家住了2年的房子，浴室乾濕分離玻璃門依然光亮如新，沒有鍍膜的玻璃門，看不到水痕及水垢，她將乾淨的秘訣歸功於每天洗完澡後，刮水並擦乾水滴的習慣「每天2分鐘（清潔），省去大掃除的時間」，貼文一出隨即引發網友熱議。

原PO在Threads發文指出，住了2年的家，浴室乾濕分離的玻璃門沒有鍍膜，依然乾淨、沒有任何水痕及水垢，每天看著透明通透的玻璃門很舒服，心情也很好。她感謝同樣有潔癖的另一半，才能讓浴室保持如新，「每天2分鐘，省去大掃除的時間，想不到吧！人家都以為我沒在洗澡」。

貼文曝光後，不少人後直呼「妳家的浴室真的很狂」、「這一看就是平時有在維護的」、「跟鍍膜的家一樣厲害」。也有網友猜測原PO家中應該有安裝軟水設備，才能住2年仍保持光亮如新；不過原PO澄清，當初裝潢預算有限，並未加裝相關設備，真正的祕訣是每天洗完澡後，立刻刮除玻璃上的水珠，再用抹布將殘留水分擦乾，就能避免水垢堆積，得以維持乾淨整潔。

針對浴室乾濕分離門水垢，室內設計公司網站曾指出，乾濕分離玻璃門可用白醋或檸檬酸清潔，將白醋倒在廚房紙巾上，貼在玻璃門的水垢處，靜置約1小時後，再用乾淨抹布擦拭；也可用檸檬汁或將檸檬酸粉加水調勻，塗抹在玻璃門上，隔天再拿掉並用清水沖洗即可。