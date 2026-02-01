彰化「衣鳳百貨」700坪開箱！議長謝典林：只是台北一般人的家庭

▲議長700坪豪宅開箱。（圖，下同／翻攝自FB億百豪森）



記者施怡妏／綜合報導

彰化地方盛傳、被稱為「衣鳳百貨」的溪州豪宅，首度曝光！網紅「億百豪森」在彰化縣議長謝典林（原名謝典霖）帶領下，開箱共有700坪的豪宅。謝典林介紹，自己實際居住空間約140坪，屋內包含挑高室內籃球場、恆溫大型酒櫃、視聽室等設施，透露彰化的土地其實不貴，「這棟在台北，大概就一般人的家庭。」

700坪豪宅首度曝光 謝典林親自開箱



這棟被外界稱為「衣鳳百貨」的豪宅，過去多半只能從外觀看，此次在網紅億百豪森的拍攝下，由謝典林親自帶領進入內部。他說明，整棟建築總面積約700坪，但自己實際居住空間約140坪，其餘為公共與家人使用空間。畫面中可見寬敞客廳、挑高設計，以及緊鄰客廳的一整排大型酒櫃，可放約3、4百瓶酒。

豪宅3樓另設有一座挑高的室內籃球場，直接打通到4樓去，謝典林表示，是送給兒子的禮物，希望孩子在家就能打籃球。

謝典林坦言，因彰化土地價格相對便宜，加上父親經營建設公司可自行興建，因此認為這樣的房子沒什麼，「這一棟在台北，就是一般人的家庭」。

影片曝光，網友留言狂酸，「第一次看到公職人員炫富欸，好屌，多拍一點拜託」、「好強喔！議長家比陶朱隱園還厲害，原來當議長這麼賺喔」、「議長果然都是億來億去」、「台北一般人是買不起房子的」、「加入國民黨、前途光明」、「用這種炫富方式敗票，真是世界奇觀」。