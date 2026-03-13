買房時「1區域」長度一定要測量！　作家笑勸：別被樣品屋騙

▲買房下訂之前要想清楚。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

買房除了考量價格、講究格局和地段之外，裝潢更是需要下功夫。作家黃大米表示，提醒有意購屋的民眾，下訂前務必測量「主臥的長度」，而不是只看房屋坪數或格局配置。她指出，現在不少新建案為了視覺效果，房間實際空間偏小，若未事先評估家具擺放後的動線，入住後恐怕會感到壓迫、不如預期。

新房主臥小 放了衣櫃就快沒走道



黃大米在臉書發文，購屋時應實際測量主臥長度，並模擬衣櫃、雙人床與床架都放入後，走道還剩下多少空間，因為不少新房子的主臥在放完衣櫃後，幾乎就沒有活動走道。

她也提到，部分新建案標榜三房，但第三房往往是後續自行隔出來的空間，坪數偏小，樣品屋常以玻璃隔間放大視覺效果。

除了房間大小，黃大米也點出收納問題，像是鞋櫃的位置常被忽略，許多房子的客廳其實找不到合適空間設置鞋櫃。她強調，買房前應先想清楚日常生活需要哪些櫃體、家具，擺放後還剩多少可用空間，避免入住後才發現不敷使用，才能真正買到適合長期居住的房子。

貼文曝光，許多網友有同感，「新建案真的小到我懷疑人生」、「樣品屋根本就是詐騙集團蓋的」、「台灣地小人稠想要有寬敞理想的居住環境，鐵定口袋要夠深」、「新房子的客房不能邀請外國友人來，我女兒的學妹186公分，放不下這個尺寸的床」、「沒家具都好大，放了後瞬間空間感都變了」、「裝潢要好好想好好做，有時裝潢後房子反而變大了」。