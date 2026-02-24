輝達總部利多餘溫、第2總部加持！北投預售屋半年內1坪多20萬

▲輝達創辦人黃仁勳。（圖／記者高兆麟攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

輝達（NVIDIA）利多再度點燃北投房市！房市專家何世昌在粉專指出，自從輝達執行長黃仁勳宣布「星艦」總部落腳北士科後，北投房市買氣明顯回溫，如今又傳出輝達擬設第二總部，地點可能在北士科洲美國小預定地，等於再添一把火。他以實際成交數據分析，輝達效應確實讓北投預售市場「從谷底彈起」，不過也提醒，當價格快速逼近市中心，短線漲勢恐怕會受到抑制。

何世昌指出，從北投預售屋成交總額來看，2024年Q2、Q3市況尚佳，單季成交金額都超過90億元，但到了Q4到2025年Q1，市場急凍，「買氣驟跌」，單季成交金額只剩下3、40億元。直到2025年5月「星艦」總部確定落腳北士科，消息一出，北投房市迅速回神，Q2成交金額一口氣衝破百億元。

他也提到，即使後續一度傳出輝達總部計畫生變，影響市場信心，但2025年Q3北投預售屋成交金額仍有86億元，「成績並不算差」，顯示輝達題材對區域房市仍具相當支撐力。

在房價表現上，何世昌直言變化更為明顯。北投預售屋成交均價在2025年Q1一度下探至100.1萬元／坪，「連滾帶爬」，但從Q2開始受到輝達光環加持，房價迅速翻揚，Q2、Q3連續兩季跳漲到每坪123.8萬元，「短短半年，每坪大漲超過20萬元」。

不過他也提醒，輝達總部利多雖然仍有餘溫，如今再加上第二總部傳聞，「簡直如虎添翼」，但當北投預售屋價位與市中心的價差快速縮小，短線漲幅可能會被壓縮，並提早引發外溢效應。

貼文一出，也引來不少網友討論。有網友點出區域連動性，「台北北投與新北淡水兩區重疊率最高，高達34.08%，購屋者常同時比較兩邊物件」，也有人直呼「士林、北投、關渡、竹圍、紅樹林起飛」，看好整個北台灣科技走廊的房市後續表現。