翻修50年老透天「加價300萬轉賣」賺一筆！內行搖頭：少碰為妙

▲整修後加價賣划算嗎？（示意圖／記者許凱彰攝）



記者施怡妏／綜合報導

常見屋主將屋齡四、五十年以上的老透天翻修後再出售，就有網友指出，這類地坪大多都是不到20坪、兩層樓的老屋，翻修內容多為電線重拉、重新粉刷，在人工成本高漲的情況下，這樣的操作划算嗎？對此，信義房屋專家表示，如果是台北市的房子還不錯，但如果是買家要買，還是得確認屋主整理了哪些。

老透天翻修後轉賣 開價高出2、300萬

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友在PTT發文，住家附近有些40至50年的老透天在出售，大多標榜全室電線汰換、牆面重新粉刷，以及室內簡易裝潢，地坪不到20坪，樓層以兩層為主，開價比同區未整理物件高出2至3百萬元。

原PO好奇，「現在人工成本這麼貴，這樣賣家整理完會比較划算嗎？是為了看起來比較新比較好賣嗎？買這些房子需注意什麼？」

貼文一出，網友紛紛表示，「我岳父就做這個的，買屋況差的房子自己裝潢再賣掉」、「要有自己工班+確定買的夠便宜才划算啦」、「有自己認識工班這樣做比較合理」、「有配合的工班嗎？沒有就別碰為妙」。也有網友站在買方角度提醒，「蠻多無良投資客翻修只做表面油漆輕裝潢，基本的水電謊稱有更新實際上根本沒有，換個新水龍頭和插座就當翻新了」。

老透天價值在土地 整理內容要查清楚

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，市面上不少整理後出售的老透天，如果是台北市的房子，就還不錯，但如果是郊區的房子，可能就不值得。

另外，曾經理也提到，買方往往難以判斷屋主究竟做了哪些工程，有些透天的核心價值其實在土地，若僅花約200萬元進行表層整理，多半只是讓房子「可以用、可以住」，不代表整體價值大幅提升，若品質不佳，未來仍可能需要重新處理，反而再多花一筆錢。

曾經理提醒，地坪不大、僅兩層樓的透天，多屬屋齡偏高的老屋，應思考還能住多久、是否仍具使用與市場價值。