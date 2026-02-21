新北4區預售均價「免5字頭」　市調點名2區：低風險、高CP值

▲2025年淡水區預售平均單價39.1萬元，為新北市房價最親民的區域。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

觀察2025年新北市各區預售平均單價，淡水、八里、樹林、鶯歌4區不到50萬元，其中又以淡水39.1萬元最便宜，也是唯一3字頭的區域。專家表示，淡水雖然供給量大，但並不悲觀，而樹林、鶯歌沒有賣壓，且CP值高。

台北市預售房價正式進入「百萬時代」，那麼新北市呢？《ETtoday新聞雲》委託《住展》雜誌統計2025年新北主要行政區的預售平均單價，最高價為永和區，每坪達92.2萬元，遠遠超過板橋區的79.4萬元。

另外從排行榜後面看上來，新北市有4大區域每坪均價不到50萬元，分別為淡水、八里、樹林、鶯歌區，其中淡水每坪均價僅39.1萬元，是唯一還在3字頭的行政區。

▲2025年新北市各區預售成交單價統計 。（AI協作圖／資料來源：住展雜誌，記者項瀚製作，經編輯審核）

事實上，淡水最大的抗性之一就是供給量大，據《591新建案》統計，新市鎮新案待售戶數達3000多戶，此外也有不少中古屋待售，為北台灣賣壓最大的行政區。

不過，東森房屋淡水新市鎮加盟店東沈雅純表示：「淡海新市鎮部分指標預售案單價站上4字頭，另外2字頭就能買到屋齡5年內的房子，房價基期仍低，區域由於重大建設在即，因此買盤觀望，預計淡江大橋正式通車、利多徹底實現後，市場狀況會好一些。」

沈雅純觀察：「去年由於房市冷清，部分行政區都傳出不少房仲店頭收攤，但觀察區淡海新市鎮至今約35家門店，跟前年家數差不多，沒有倒閉潮的問題，也顯示出業者們對2026年的交易量回升有信心。」

《住展》雜誌發言人陳炳辰指出：「鶯歌、樹林區的新案不多，而鶯歌區有鳳鳴重劃區、三鶯線軌道概念，樹林區則有北大特區與鄰近板橋區的地緣性，房價親民又未過度超漲，也沒有賣壓，平穩的區域房市顯示購置上的低風險，買在具備發展與機能性的地帶，皆有不錯的CP值。」

