ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

新北4區預售均價「免5字頭」　市調點名2區：低風險、高CP值

▲▼淡水、紅樹林房市情境。（圖／記者陳韋帆攝）

▲2025年淡水區預售平均單價39.1萬元，為新北市房價最親民的區域。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

觀察2025年新北市各區預售平均單價，淡水、八里、樹林、鶯歌4區不到50萬元，其中又以淡水39.1萬元最便宜，也是唯一3字頭的區域。專家表示，淡水雖然供給量大，但並不悲觀，而樹林、鶯歌沒有賣壓，且CP值高。

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！　一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北市預售房價正式進入「百萬時代」，那麼新北市呢？《ETtoday新聞雲》委託《住展》雜誌統計2025年新北主要行政區的預售平均單價，最高價為永和區，每坪達92.2萬元，遠遠超過板橋區的79.4萬元。

另外從排行榜後面看上來，新北市有4大區域每坪均價不到50萬元，分別為淡水、八里、樹林、鶯歌區，其中淡水每坪均價僅39.1萬元，是唯一還在3字頭的行政區。

▲▼2025年新北市各區預售成交單價統計 。（AI協作圖／資料來源：住展雜誌，記者項瀚製作，經編輯審核）

▲2025年新北市各區預售成交單價統計 。（AI協作圖／資料來源：住展雜誌，記者項瀚製作，經編輯審核）

事實上，淡水最大的抗性之一就是供給量大，據《591新建案》統計，新市鎮新案待售戶數達3000多戶，此外也有不少中古屋待售，為北台灣賣壓最大的行政區。

不過，東森房屋淡水新市鎮加盟店東沈雅純表示：「淡海新市鎮部分指標預售案單價站上4字頭，另外2字頭就能買到屋齡5年內的房子，房價基期仍低，區域由於重大建設在即，因此買盤觀望，預計淡江大橋正式通車、利多徹底實現後，市場狀況會好一些。」

沈雅純觀察：「去年由於房市冷清，部分行政區都傳出不少房仲店頭收攤，但觀察區淡海新市鎮至今約35家門店，跟前年家數差不多，沒有倒閉潮的問題，也顯示出業者們對2026年的交易量回升有信心。」

《住展》雜誌發言人陳炳辰指出：「鶯歌、樹林區的新案不多，而鶯歌區有鳳鳴重劃區、三鶯線軌道概念，樹林區則有北大特區與鄰近板橋區的地緣性，房價親民又未過度超漲，也沒有賣壓，平穩的區域房市顯示購置上的低風險，買在具備發展與機能性的地帶，皆有不錯的CP值。」

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！　一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

關鍵字：新北市房價親民凹陷便宜淡水鶯歌樹林八里住展雜誌陳炳辰東森房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

女傳房間照問ChatGPT裝潢建議　AI「神點一招」網狂讚：超喜歡

人工智慧不只能用來聊天，還能幫忙給房間布置建議，英國一名母親上傳房間照片給ChatGPT，請AI幫忙給布置建議，沒想到成功讓她在不用花大錢的情況下，簡單就把原本感覺很平淡的房間升級。

24分鐘前

新案賣壓TOP 3全在北高雄　三民區3058戶居冠

信用管制持續發酵，全台房市買氣冷颼颼，又有成屋案陸續完工、開始進場銷售，賣壓跟著浮現。根據高雄市代銷公會統計，高雄目前新案庫存量前3大行政區，清一色集中在北高，其中三民區以預售庫存2455戶、成屋庫存603戶，合計3058戶，成為全市賣壓最大區。

1小時前

忙了一輩子！55歲媽「想退休被阻止」　26歲女兒：先幫我買房

房價逐年攀升，造成愈來愈多年輕人沒有能力自己買房，往往需要爸媽的幫忙。然而國外一名母親在網路上分享，已經55歲的她很想退休，卻一天到晚被26歲女兒給壓力，希望她別急著退休，再多賺幾年錢幫忙買房。

3小時前

「地產安心亞」年銷售破200戶　1招讓退單客「2間全買」

暱稱「發發」的萬群地產的銷售顧問蔡旻君，踏入房地產代銷業僅短短4年，卻已創下在各個建案中穩坐「銷售第一」的驚人紀錄，甚至曾創下1年內成交超過200戶佳績，成為名副其實的「銷售女神」。

3小時前

「一林二大」3大房價凹陷區　新案最低單價1字頭

台積電進駐高雄帶動房價逐年攀升，北高美術館、漢神巨蛋等熱門生活圈，新成屋、預售均價最高都已分別突破7、8字頭，根據統計，林園、大寮及大樹，堪稱「高雄房價凹陷區」均價落在20萬元上下，吸引眾多小資族目光。

4小時前

內政部租補件數狂增50％！半數家庭負擔降4成　經濟弱勢受益最大

內政部統計指出，截至114年9月底，全國租金補貼有效租約達71.7萬件，較113年3月底增加23.9萬件，成長幅度達50.1％。自111年7月行政院推動「300億元中央擴大租金補貼」專案以來，補貼規模持續擴大，針對單身青年、新婚家庭、育有未成年子女與經濟、社會弱勢族群加碼補助，明顯減輕租屋負擔。

5小時前

赤馬年火旺開局！2026置產運勢大洗牌　專家點名6種流年數購屋時機

在房市降溫、利率與政策不確定性升高下，購屋族普遍轉為觀望。面對關鍵抉擇，生命靈數專家、賈氏靈數人生藍圖中心靈數導師賈斯柏指出，赤馬年的重點從來不是「要不要買房」，而是你是否具備駕馭快速變動環境的能力。透過個人的流年數，就能看出這一年，你是適合翻開新頁，還是更該為下一步蓄力。

5小時前

房價凹陷區撿便宜！　海線3區「市區半價再下殺」機會多

台中房價「凹陷區」大盤點，當蛋黃區站上高點，這幾區僅需半價即可成家，隨著台中都會區持續擴張，核心地段新案房價最高突破百萬元大關，均價也站上7字頭，對於預算有限的首購族與換屋族而言，將目光轉向「房價凹陷區」已成為進入台中房市的關鍵策略。

5小時前

想買公寓頂樓　長輩狂勸退「熱又會漏水」！過來人卻讚：只住頂樓

隨著房價高升，許多建案都會傾向高樓為主，此時買屋族開始面臨樓層選擇的障礙，許多人認為住越高風景、空氣越好，因此砸下大錢住到高樓層，不過有網友指出，常聽長輩說「頂樓不好」，夏天炎熱又容易漏水。對此，信義房屋專家分享頂樓的注意事項，可以自行評估看看。

6小時前

新北4區預售均價「免5字頭」　市調點名2區：低風險、高CP值

觀察2025年新北市各區預售平均單價，淡水、八里、樹林、鶯歌4區不到50萬元，其中又以淡水39.1萬元最便宜，也是唯一3字頭的區域。專家表示，淡水雖然供給量大，但並不悲觀，而樹林、鶯歌沒有賣壓，且CP值高。

6小時前

【惡毒飼主】不能帶狗上飛機「她竟當場棄養」

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

帥過頭／工程師買房趨勢將斷　1..

廚房設計「烘碗機放上面」她不解..

浴室門「冒白斑」怎清？過來人推..

平均1天賣2.3戶　高雄「預售..

北市最大掛售社區45戶等轉手　..

雙北未來不再最強！專家預言新三..

年薪800多萬也沒用　脫衣舞孃..

買公寓頂樓　長輩狂勸退「熱又漏..

55歲媽想退休被阻止　女兒：先..

一家三口住17坪「太擠了」　雙..

ETtoday房產雲

最新新聞more

女傳房間照問ChatGPT建議..

新案賣壓TOP 3全在北高雄　..

55歲媽想退休被阻止　女兒：先..

「地產安心亞」年銷售破200戶..

「一林二大」3大房價凹陷區　新..

內政部租補件數狂增50％！半數..

2026置產運勢大洗牌

房價凹陷區撿便宜！　海線3區「..

買公寓頂樓　長輩狂勸退「熱又漏..

新北4區預售均價「免5字頭」　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366