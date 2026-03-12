不鏽鋼水槽怎麼清？達人曝「1招」免刷就乾淨...網實測大讚

▲不鏽鋼水槽常見水垢與氧化問題。（圖／翻攝自pixabay）

廚房裡的不鏽鋼水槽容易堆積污漬，只要幾天不清就會變「陳年污垢」，讓人刷到心累。對此，有清潔達人分享實用妙招，只要將番茄醬塗抹在有污漬的地方，靜置1小時後再擦拭，就能讓原本黯淡的不鏽鋼表面恢復光亮。專家解釋，番茄醬之所以能去污，是因為含有「醋酸」與「檸檬酸」，可溶解水垢，並分解鐵鏽與金屬表面的氧化物。

番茄醬能有效除汙

根據英國《鏡報》報導，家中不鏽鋼水槽或是水龍頭上的頑固污漬，往往難以刷除。不過，清潔達人分享，只要利用常見的「番茄醬」，就能有效去除污垢，且做法很簡單，只要將番茄醬塗抹在有污漬的地方，靜置約1小時後再擦拭乾淨，就能看到光亮如新的表面。聽起來雖然有點奇怪，但這種方法對水龍頭和水槽都有效。

這個清潔妙招也在臉書社團「媽媽清潔達人」（Mums Who Clean）引發討論，不少國外網友實測後大讚有效，有網友留言表示「發明番茄醬水龍頭清潔法的人真是個天才，我試過各種方法，都沒這個效果好，不用擦洗，毫不費力，真的太神奇了。」也有主婦分享，將番茄醬塗在不鏽鋼水龍頭上下周圍放置一整晚，再用清水沖洗，就能恢復如新。

水垢、鐵鏽免刷就消失

美國知名居家生活網站House Digest則進一步解釋，番茄醬之所以具有清潔效果的原理，關鍵在於同時含有「醋酸」與「檸檬酸」2種成分，這2者能相互作用、加強去污效果。其中，醋酸對溶解水龍頭周圍常見的白色水垢（碳酸鈣）特別有效；而檸檬酸則能分解金屬氧化物，例如鐵鏽與金屬表面的氧化變色。民眾只要將番茄醬塗抹在有污漬或生鏽的不鏽鋼水槽，放置一整晚後，免刷洗就能輕鬆去除水垢、鐵鏽。