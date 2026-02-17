新北「百萬俱樂部」成員擴充逾300件　重建案占比過半

▲新北市自從2023年房價天花板首度攻上百萬元後，高價成交案便層出不窮，至今已成交逾300件。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

新北市自從2023年房價天花板首度攻上百萬元後，高價成交案便層出不窮，至今已成交逾300件，其中都更、危老等老屋重建個案占超過半壁江山，並觀察去年10件單價破百萬的預售案，更有7場為重建案。專家分析，新北單價破百萬的最大關鍵之一，就是緊鄰北市與捷運站。

疫情後房市掀起資金潮，讓各地房價驚驚漲，新北、台中也接連出現成交單價破百萬元的住宅交易，尤其新北市，自從2023年房價天花板首度攻上百萬元後，高價成交案便層出不窮。

據實價登錄資料統計，2023年至今，新北市有超過270件預售屋交易成交單價突破百萬元。成屋方面，也有近百件的百萬元成交案，合計全市已有300多件百萬高價住宅。分布地區集中在板橋、新店、永和、中和、三重、新莊等地，其中又以板橋區獨佔逾170件最多。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示：「新北市擁有百萬門牌的成交個案，基本上都坐落在距離台北僅一橋之隔的第一環蛋黃區，房價受首都高價烘托的情況較鮮明。」

此外，陳定中表示：「新北第一環精華區的開發相對飽和，新供給相對稀少，但人口基數大、就業剛需也旺，對房價的支撐力相對強勁，使百萬單價新案如雨後春筍般冒出。」

▲新北第一環精華區的開發相對飽和，新供給相對稀少，但人口基數大、就業剛需也旺。（圖／記者項瀚攝）

值得關注的是，新北出現百萬成交單價的建案與社區，都更、危老等老屋重建個案占超過半壁江山。以2025年的百萬單價預售案來看，10個建案當中高達7個都是老屋重建案，顯示都更案、危老案的身價非凡。

其他進榜建案或社區，則多半享有近捷運的優勢，甚至直接是「到站即到家」的捷運聯開案。陳定中說：「老屋重建案所在的區段，都是生活機能佳、新推案稀缺的黃金地段，購屋需求長期難以消化，所以一但有新案釋出，創價彈性也高。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「央行第七波房市管制後，全台房市急凍，但新北市蛋黃區除坐擁建設題材，又有北市比價效應，在黃金地段、建商品牌的加持下，也在區域行情起到支撐作用。」

