落實「宜居永續」！竹市加碼租補、推動社宅　打造青年友善城市

新竹市長高虹安上任滿三週年，新竹市政府持續推動多元住宅政策，落實「宜居永續」施政目標，透過租金補貼與社會住宅雙軌並進，積極減輕市民居住負擔，打造青年友善、世代共好的宜居城市。

市府表示，為協助青年族群降低租屋壓力，特別推出「新竹好好租－青年租金加碼補貼計畫」。凡年滿18歲、屬300億元中央擴大租金補貼第三級核定戶，且設籍於新竹市者，除可領取中央補貼外，市府再加碼補助新臺幣6,000元，實質減輕租金負擔，鼓勵青年設籍新竹、安心生活與發展。

在社會住宅政策方面，高市長上任以來秉持「幸福友善」施政理念，攜手中央及國家住宅及都市更新中心，活化國防部及各國公有土地興辦社會住宅。截至目前，全市規劃及推動中的社會住宅已達2,503戶，其中「中雅安居」與「建功安居」兩案已正式開工，合計1,381戶，社宅政策成果逐步展現，穩健朝「8年4,000戶」中長期目標邁進。

高市長指出，新竹市受惠於科學園區產業發展，就學與就業青年人口眾多，居住需求殷切，惟市有土地有限，市府因此積極與中央合作，透過國公有土地整體開發，由中央委託國家住都中心興辦社會住宅，市府全力配合都市計畫、都市設計審議及行政協調，加速社宅計畫推動。透過中央與地方分工合作，不僅有效擴充社宅量能，也能兼顧品質與進度。

高市長進一步說明，「中雅安居」基地原為國防部眷村用地，活化再利用後規劃興建638戶，並導入幼兒園、日照中心等公益設施；「建功安居」位於東區建功二路，規劃743戶，結合身心障礙者社區日照中心及兒童療育服務，打造全齡友善、共融互助的居住環境。

都市發展處長蘇文彬表示，除已開工案件外，市府亦持續與中央及國家住都中心推動「金城安居」922戶及「建功高中南側都市更新案」取得200戶社會住宅；另北區舊社段（樹林頭夜市一帶）社會住宅計畫，規劃約488戶，已完成基地分割，後續將依程序辦理土地移撥作業，社宅量能將穩定擴充。

都發處補充，社會住宅入住資格將依《住宅法》規定辦理，至少40%出租予經濟或社會弱勢者，並保留一定比例提供未設籍但於本市就學、就業且有居住需求者。未來招租將由住都中心採網路申請方式辦理，市府也將提供相關資格諮詢與協助，確保政策資訊透明、服務到位。

市府強調，從青年租金加碼補貼到社會住宅推動，住宅政策不僅是居住政策，更是城市永續發展與社會照顧的重要基礎。未來將持續盤點合適國公有土地、加速行政程序，讓市民在新竹市安心成家、穩定發展，共同打造幸福友善的宜居城市。