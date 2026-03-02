一層塞幾戶才不雷？專家揭「梯戶比」真相：低不一定最好

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

你看過最誇張的建案，一層塞了幾戶？房市專家何世昌在粉專「何世昌的房產知識Buffet+」發文，從實務角度聊起不少購屋族在意的指標──「梯戶比」。他直言，單層戶數越多，往往代表面寬較窄、採光較差，還可能面臨「電梯等到天荒地老」的日常，因此不少人會把梯戶比當成買房重要參考。不過他也提醒，梯戶比沒有統一算法，若沒搞清楚，反而容易被數字誤導。

何世昌指出，目前最多人使用的算法，是「當棟建築物電梯數：單層戶數」。例如2支電梯、單層8戶，梯戶比就是1:4；或反過來算成4。他表示，一般來說，「比較建議的梯戶比是1:4以下較佳，越低當然越好，超過1:5以上則等待電梯時間會較久。」

但他也提到，這套算法其實是過去大多數住宅樓層落在11到15樓時的產物，放到現在摩天大樓越來越多的情況下，參考性已經開始失真。因為樓層越高、總戶數越多，只看單層戶數，未必能真實反映實際使用電梯的壓力。

因此，有人改用另一種算法：「當棟建築物電梯數：當棟建築總戶數」。依這種方式來看，何世昌認為，「比較建議梯戶比低於1:50較優，高於1:60則稍不理想。」他也舉例說明，某建案單層9戶、3支電梯，乍看梯戶比1:3相當漂亮，但如果整棟有30層、總戶數270戶，換算後的梯戶比竟高達1:90，「張君雅小妹妹趕回家時，泡麵已經變涼麵了。」

不過，何世昌也強調，梯戶比並非越低就一定越好。他指出，梯戶比低，往往是因為戶數少，但戶數越少，每戶分攤的管理費就越重，未來電梯汰換時，每戶要負擔的費用也更高，「不是家家戶戶都能接受。」

最後他總結，若同時考量生活品質與長期費用負擔，梯戶比並非追求極端數字，而是「走中庸之道」，才是對多數購屋族來說最實際、也最不容易後悔的選擇。