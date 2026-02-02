2026北市第一筆「萬華公寓280萬交易」　在地驚：超便宜

▲2026年台北市首筆交易曝光，為萬華隆昌街的公寓2樓。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

2026年台北市首批實價登錄出爐，共出現7筆零星交易，其中全年第一筆位於萬華隆昌街，為7.9坪的公寓，總價僅280萬元，低於行情不少，在地房仲直言「買方賺到了。」另外，信義房屋專家補充，交易短短1個月就見實登，大概率都是無貸款交易，縮短作業流程。

據最新一批實價登錄資料，2026年台北市共揭露7筆零星的交易，分別位於士林、中山、文山、信義、萬華，其中第一筆交易位於萬華區，交易日期是1月1日。

該筆交易為隆昌街上的2樓公寓，權狀僅7.9坪、總價僅280萬元，換算單價35.3萬元，非常便宜，該筆交易也未備註關係人交易，據了解該筆交易為真實買賣交易。經查謄本，買方為自然人，以無貸款買進，登記地隱蔽。

▲該物件緊鄰昆明街，走路到捷運西門站也不遠，地段條件佳。（圖／記者項瀚攝）

台北市不動產仲介公會中正萬華區會長劉家豪表示：「該物件坪數僅7.9坪，為1房1廳格局，以公寓產品來說頗為少見，雖然位於小巷子內，但屬於西門町商圈，緊鄰昆明街，走路到捷運西門站也不遠，地段條件佳。」

劉家豪表示：「以區域行情來看，公寓成交單價約落在5字頭，而本次成交價僅35.3萬元，推測可能原因是屋況需要大整理、賣方急售、坪數太小貸款條件差等因素，但無論如何，買方真是賺到了。」

劉家豪說：「雖然該物件都更的可能性較低，但出租頗具效益，以1房1廳的公寓2樓來說，每月租金可達1.8~2萬元，換算租金投報7.7~8.5%，但還是要考慮到裝修成本。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「實務上房屋買賣，買賣簽約後約1個月辦理過戶，之後30天內申報實價登錄，地政機關再整理一下資料，整個流程大約2~3個月，而1月初的交易現在就揭露，大概率是無貸款交易，簽約後很快就移轉登記完成，再緊接申報實價登錄。」

▲2026年台北市首批實價登錄整理 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

