努力賺錢存到頭期款「卻不想買房」　他改做1件事！全場一致認同

▲原PO存到頭期款，卻不想買房了。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友分享，在尚未存到頭期款時，對買房充滿期待，認為只要達成目標，人生就能穩定下來，但當真正存到頭期款後，心態卻出現轉變，反而不再急著購屋，開始重新思考房產與資金配置的優先順序，決定先把錢拿去買ETF，「不是不想買，只是覺得時間還沒到」，貼文掀起討論。

選擇投入ETF 暫緩買房等時機成熟

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有網友在Dcard發文，過去在存錢階段時，買房就像是終點，彷彿跨過那一步，生活就會走上正軌；但真正存到頭期款後，卻不再那麼急迫，開始覺得「好像也沒有一定要那麼早買房」。

他坦言，雖然房子屬於資產，未來仍可透過貸款靈活運用，但每個月固定支出的房貸，有點小不安心，「如果哪天收入有變化，壓力會被放大，想到這點就會開始猶豫。」相較之下，他認為現金在手的彈性更高，不論是應急、調整理財配置，或轉換人生方向，都比較不受限制，也更有安全感。

他決定選擇將資金投入ETF，透過時間慢慢放大資產，並非完全否定買房，而是認為現階段「時機還沒到」。

貼文曝光後，網友表示有相同感受，「剛開始出社會拚了命要買房存頭期，現在存到了，但完全不想買，連看都沒在看」、「我已經不想買房了，領息每年爽爽花不香嗎？我又沒有要結婚生小孩，也沒特別想要自己的房子，沒有繼承人死了是要給誰」、「因為你在存的時候是房價相對低點，現在炒高了誰要買啊」。