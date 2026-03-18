「台積電賣在1000元」買台北房　被酸少賺很多！理財達人卻力挺

▲台積電賣在千元，黃鐙輝被酸少賺很多。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

藝人黃鐙輝日前透露，曾在台積電股價1000元時賣掉，買了台北南港區近70坪、總價5千萬元的房產，如今台股飆升，台積電漲到1900元，許多網友笑他少賺很多錢。不過，知名理財作家施昇輝卻認為，賣掉股票、買下房子，等於把未來股價的不確定性，轉為已確定的居住與生活安排，「我認為完全正確。」

黃鐙輝賣股買房被笑少賺

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知名理財作家施昇輝在臉書發文，黃鐙輝賣掉股票、購入房產，等同將未來股價波動的不確定性，轉為已完成的居住規劃。事後來看，若等到現在再買房，賣出台積電可能賺得更多，但當初看中的房子也可能早已被他人購入，不一定能再遇到更合適的物件，「房子跟人是有緣份的，不是越貴就會越喜歡。」

施昇輝進一步表示，投資的目的在於完成個人心願，而非單純追求報酬最大化，並舉國泰集團蔡萬才的例子，對方在約1500元價位出售國泰人壽、另行成立富邦人壽，當時同樣遭到質疑，但後續發展證明選擇的價值。

他也提到，有些投資人透過0056等商品達成自身目標，卻常被外界嘲笑，「只比賺多賺少（甚至還是事後在比），我認為人生的格局就小多了。」

貼文曝光，網友紛紛點頭，「會笑的，都是手上沒股票的」、「賣掉，可以專心接演自己喜歡的劇本，是正確的抉擇呀」、「窮人才看結果論啊！股票不賣賺再多有什麼用」、「這樣就要笑翻，那張國煒更慘了，當年拿到遺產如果是去買0050，而不是成立星宇航空，身價會是現在的兩倍以上」、「房子可以住，可以享受，賺錢就是要享受，一直死守股票要幹嘛，賣一些享受人生」、「錢有存下來都是好事，不管是買0050或0056，或是房子，至少不是被詐騙騙光或是賭博敗掉。」